Cameroun: Cinq tonnes d'écailles de pangolin saisies à Bonabéri

«Une saisie record. » L'expression est de René Dongmo, chef de la Brigade des contrôles à la délégation des Forêts et de la Faune du Littoral. 5040 kg d'écailles de pangolin géant, espèce faunique intégralement protégée (classe A) par la loi camerounaise, ont été prises au terme d'une opération conjointement menée par le Minfof et l'association Laga (Last Great Apes) - sur la base d'un renseignement. Emballée dans près de 300 cartons, la cargaison était cachée dans une usine produisant des lambris en plastique à Bonabéri et devait prendre la direction du port pour exportation incessamment, selon une source à la délégation du Minfof. Deux ressortissants chinois, qui étaient en possession de ladite cargaison, ont été interpellés et déférés devant le tribunal de première instance de Bonabéri.

