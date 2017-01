Cameroun: Amélioration du climat des affaires - La Cour suprême interpelle les magistrats

Avec deux points au compteur, le pays-organisateur de la CAN 2017 doit gagner ou mourir dimanche contre le Cameroun pour… Plus »

Ce dernier a pour cela rappelé les chiffres atteints par les trois chambres de la Haute juridiction en 2016, soit 263 arrêts rendus par la Chambre des comptes, 355 arrêts contre 217 en 2015 pour la Chambre administrative et 1 516 décisions pour la Chambre judiciaire, soit une augmentation de 46% par rapport à l'année précédente. Des performances qui, de son avis, ont été rendues possibles grâce à l'amélioration sensible des conditions de travail apportée par les chefs de la Cour suprême (premier président et procureur général). Toutefois, Daniel Mekobe Sone a appelé les uns et les autres à ne pas dormir sur leurs lauriers, plaidant pour une justice de qualité qui apporte satisfaction à tous les justiciables.

«Notre rôle dans l'assainissement du monde des affaires, dans l'amélioration de la gestion des finances publiques et dans l'apaisement du climat social reste déterminant ». Ainsi s'exprimait le premier président de la Cour suprême hier dans la salle d'audience de la Haute juridiction, lors de la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an par les membres de la famille judiciaire. Daniel Mekobe Sone répondait ainsi aux vœux exprimés au nom du personnel judiciaire par le président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême, Dagobert Bisseck.

