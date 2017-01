C'était un petit événement attendu de cette rencontre le Maroc et le Togo comptant pour la… Plus »

Cet hôpital de campagne multi-spécialités est d'une capacité de 30 lits extensibles à 60. Il comprend 20 médecins spécialistes, 18 infirmiers et réalisera des prestations médicales dans différentes spécialités dont la pédiatrie, la médecine interne, la chirurgie, la cardiologie, la traumatologie, la médecine dentaire, l'ophtalmologie et la médecine ORL. L'hôpital disposera aussi d'un laboratoire d'analyses médicales et d'une pharmacie dotée de lots de médicaments variés, souligne le communiqué.

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a donné Ses Très Hautes Instructions pour le déploiement à Juba, d'un Hôpital de campagne multi-spécialités de niveau II, dans le cadre d'une mission humanitaire au profit des populations de la République du Soudan du Sud, et ce à partir du lundi 23 janvier 2017, indique samedi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération (MAEC).

