Gambie: Crise au pays - Yahya Jammeh bientôt en Guinée?

Nous avons bon espoir que la délégation pourra quitter Banjul aujourd'hui (samedi soir, ndlr) pour Conakry. Et encore une fois c'est une mission de la Cédéao et le président a juste aidé à conclure la mission sans affrontement. »

« La solution qui a été trouvée c'est d'éviter l'affrontement, témoigne à RFI Kiridi Bangoura, le secrétaire général à la présidence guinéenne. Du point de vue de la présidence d'Alpha Condé, quel que soit le résultat d'un affrontement militaire, c'est toujours un échec pour la paix. Donc, c'était pour éviter cet affrontement et trouver une solution qui puisse permettre à la démocratie de continuer son parcours en Gambie et aussi permettre au président Yahya Jammeh de ne pas subir une humiliation quelconque et de pouvoir se retirer de façon respectable (...). La Guinée, comme beaucoup d'autres pays, le Nigeria, la Mauritanie, le Maroc, tout le monde avait offert d'accueillir le président Yahya Jammeh, et son choix porterait sur la Guinée pour le moment. Bien sûr, ça va être un esprit d'hospitalité traditionnelle et un devoir que le président Alpha Condé l'accueillera en Guinée (...). La suite de son parcours lui appartient. Nous ne pouvons anticiper d'une manière ou d'une autre sur cela (...).

