Madagascar: Une conférence sur la disparition d'animaux uniques

Aujourd'hui, en effet, par exemple plus de 90% des lémuriens sont en danger d'extinction à cause de la déforestation et de la chasse.

« Ce sont des animaux qui sont vraiment uniques à Madagascar. Pour les mammifères, il y a plus de 15 % des espèces récentes qui ont disparu et pour les oiseaux, environ 10 % », a précisé le professeur Steve Goodman, biologiste au Field Museum de Chicago.

Les squelettes de centaines d'espèces ont été retrouvés par les chercheurs sur la Grande île. Comment expliquer l'extinction de ces animaux ? L'homme a-t-il eu un impact ? L'Institut français de Madagascar organisait une conférence pour apporter des éléments de réponse à ces questions, pour mieux comprendre le passé et mieux appréhender les défis actuels et sauver le monde animal malgache, aujourd'hui en danger.

Actuellement, 90% de la faune de Madagascar est endémique et au cours des dix derniers millénaires, une partie de ses animaux uniques ont disparu du pays à cause de la modification de leur habitat.

