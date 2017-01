Congo-Kinshasa: Arrangements particuliers - La Société civile accuse la MP et le Rassemblement de bloquer les travaux

« Il faut qu'ils se mettent d'accord pour qu'on présente ou on désigne le Premier ministre. Il y a une discussion entre présenter un candidat -c'est ce que soutient le Rassemblement- et proposer un candidat -ce que soutient la Majorité-. La majorité dit qu'il faut tenir compte du pouvoir discrétionnaire du président de la République, et c'est tout à fait normal, mais en même temps ils disent, il faut tenir compte du poids politique », rapporte l'expert à la coordination technique auprès des évêques.

« S'il y a des gens qui nous retardent maintenant c'est la Majorité présidentielle et le Rassemblement. C'est à eux de pouvoir décanter la situation, de pouvoir se rapprocher dans leurs positions respectives. Parce que l'opposition signataire de l'accord de la cité de l'UA, l'opposition républicaine, les deux composantes de la société civile ont dit : nous sommes flexibles et nous restons ouvert à ce que les autres vont nous apporter comme compromis », affirme Gérard Bisambo.

