Congo-Kinshasa/Cote d'Ivoire: Florent Ibenge - « Mes joueurs sont déçus d'avoir fait un match nul contre la Côte d'Ivoire »

Florent Ibenge, sélectionneur de la RDC évoque l'état des joueurs après le match qui les a opposés aux Eléphants de la Cote d'Ivoire. S'il reconnait certains moments de flottement, Florent Ibenge indique que ses joueurs ont été déçus des résultats.

« La Côte-d'Ivoire est la meilleure équipe Africaine. Mes joueurs sont déçus d'avoir fait un match nul contre la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que mes joueurs sont ambitieux. C'est quand même de bons augures », affirme Florent Ibenge.

Pour le sélectionneur de la RDC, son équipe voulait déjà se qualifier contre la Côte-d'Ivoire, mais se contente du match nul.

« C'était un match difficile. Ça n'a pas été simple. On voulait aborder ce match avec beaucoup de jeux parce qu'on avait envie de se qualifier dès ce match. On a mis de la bonne volonté en première mi-temps, on a reculé et on a laissé la Côte-d'Ivoire revenir. Car contrairement à ce qu'on doit faire, c'est-à-dire rester haut, continuer à pousser, on a reculé. Et dans notre malheur, un joueur s'est blessé, l'arrière droit, on a du modifier le milieu de terrain où Chancel était en train de rayonner ; il a été obligé d'aller sur le côté. Cela a déstabilisé l'équipe », reconnait Florent Ibenge.

Les Léopards de la RDC se sont entrainé cet avant-midi à Oyem(Gabon) et se rendront dimanche 22 janvier à Port-Gentil où ils affronteront le 24 janvier les Eperviers du Togo.