Burkina Faso/Guinée Bissau: Guinée Bissau - Burkina Faso - L'espoir est permis

Paulo Duarte s'est présenté à la traditionnelle conférence de presse d'avant match avec son joueur Bertrand Traoré. Ce qui transparaît dans les propos du technicien portugais et du sociétaire de l'Ajax d'Amsterdam est qu'il y a véritablement de la place pour les Étalons d'aller chercher les quarts devant la Guinée Bissau ce dimanche à partir de 19h00 heure de Ouagadougou.

Duarte a été on ne peut plus affirmatif au cours de cette conférence de presse. Au delà de sa première victoire sur le banc de touche des Étalons en phase finale de CAN, c'est la qualification de son équipe pour le second tour qui l'obsède. «C'est le moment d'aller chercher cette qualification. Dieu seul sait comment nous avions souffert depuis les phases de qualification et dans ces phases de poule avec le nombre impressionnant de nos blessés à chaque match. Nous avons aussi joué contre des adversaires plus forts et c'est le moment de confirmer tout le bien que nous avons laissé entrevoir» a indiqué l'entraîneur burkinabè. Pour Duarte, l'heure est venue de chercher enfin cette première victoire en vue de poursuivre le chemin vers les quarts de finale.

«Il va nous rester trois matchs pour arriver en finale, nous allons tout donner pour magnifier l'image du Burkina Faso et valoriser le sacrifice de tous les joueurs» a clairement fait savoir le portugais avant de mentionner que malgré la combativité et l'envie de la Guinée Bissau, les Étalons sont là pour la battre indépendamment de sa volonté. Bertrand Traoré valorise même l'essence du groupe. «Nous sommes une équipe qui vit bien. Notre force reste notre solidarité. Nous serrons tout le temps les lignes les uns pour les autres. Maintenant nous avons un dernier match de poule à disputer avec une qualification au bout. C'est un excellent moment pour faire nos preuves. Nous allons donner le tout pour nous qualifier» a glissé le sociétaire de l'Ajax d'Amsterdam.

Pour cela, les Etalons joueront le couteau entre les dents car même si les Lycaons sont des néophytes à ce niveau de la compétition, ils ont déjà émerveillé le public à travers un jeu cohérent et léché. «Notre équipe est modeste et nous continuerons de travailler pour être davantage meilleure demain» a marmonné Bassirou Canté, le coach de la Guinée Bissau avant de renchérir comme pour coller l'étiquette de favori aux Etalons: «Même en cas de défaite face au Burkina, nous poursuivrons notre travail. Mais nous aurions voulu affronter une équipe des Etalons au complet. Nous compatissons donc pour les blessés qu'ils ont enregistré». Contrairement à son coach qui est évasif sur les chances de qualification de la Guinée Bissau, Frédéric Mendy est lui plus disert : «Personne n'est encore qualifié dans la poule et nous allons tout donner pour obtenir un bon résultat.

On ne s'attendait pas à faire d'aussi bons matchs, on a encore la possibilité de démontrer ce que nous valons. On a pris de la confiance crescendo. Nous sommes des outsiders et nous jouons libérés. Nous allons donc attaquer la rencontre face au Burkina avec beaucoup d'envie et de détermination et surfer sur cette vague pour continuer à surprendre». Les Etalons sont donc prévenu. Les Bissau-guinéens ne leur offriront pas la qualification, il va falloir aller l'arracher. Duarte devra donc aligner la meilleure équipe possible et bien équilibrée dans tous les secteurs pour contrarier les plans des Lycaons.