Ile Maurice: Pravind Jugnauth, désigné PM - «Un jour bien noir pour le pays», dit Ramgoolam

Le leader de l'opposition et du Parti mauricien social-démocrate prévoit que «la guerre des clans s'accentuera». Il soutient que «les actions de Pravind Jugnauth ces dernières semaines sont indignes d'un aspirant Premier ministre et nous font présager le pire pour l'avenir».

Il trouve que «jamais in arrive sa dans auken pays democratique kot papa donne so piti poste Premier ministre sans passe par elections». Le leader du Parti travailliste voit cela comme une «trahison» du fait que jamais le peuple mauricien n'a voté pour «cet arrangement dynastique».

L'ex-Premier ministre Navin Ramgoolam, le leader de l'opposition Xavier-Luc Duval et le leader du Mouvement patriotique Alan Ganoo ont réagi après que sir Anerood Jugnauth a annoncé qu'il démissionne et que son successeur sera son fils Pravind. Une annonce faite lors d'un message diffusé sur la télévision nationale et les radios ce samedi 21 janvier.

