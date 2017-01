Ile Maurice: Démission de SAJ - Cinq ministres réagissent à chaud

Comment vivent-ils l'annonce de la démission du chef du gouvernement? Des ministres présents à un banquet offert pour marquer le Nouvel an chinois à Trianon, 21 janvier, ont répondu à la presse après que sir Anerood Jugnauth a expliqué, quelques instants plus tôt au cours d'un message diffusé à la télévision et sur les ondes radiophoniques, qu'il ne sera plus Premier ministre.

Pour Anwar Husnoo, c'est une décision bien réfléchie. Le ministre des Collectivités locales affirme que c'est le début d'une nouvelle année et il prévoit beaucoup de travail cette année. Il fait ressortir qu'il a de bonnes relations de travail avec Pravind Jugnauth, le futur Premier ministre.

Fazila Jeewa-Daureeawoo, elle, souligne que c'est une première, un tournant dans la vie de Maurice. L'heure est arrivée, dit-elle. La ministre de la Sécurité sociale et suppléante à l'Egalité du genre est d'avis que Pravind Jugnauth fera un bon Premier ministre parce qu'il a des principes et qu'il est intègre.

«Un nouveau départ», commente, pour sa part, Pradeep Roopun, ministre de l'Intégration sociale et suppléant aux Arts et à la culture. Sur un ton philosophe, il décrète que tout ce qui arrive, arrive pour une bonne cause. Plus concrètement, il salue le fait que l'annonce de sir Anerood Jugnauth met fin à l'incertitude qui prévalait jusqu'ici et qui ne faisait de bien à personne.

De son côté, Nando Bodha, ministre des Infrastructures publiques, fait remarquer : «C'est une page de l'histoire que nous avons vécue ensemble.»

Enfin, Soodesh Callichurn, ministre du Travail, lance: «2017, une grande année pour Maurice.»