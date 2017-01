Congo-Kinshasa: Arrangements particuliers - Les évêques toujours aux commandes !

La question n'a de cesse de préoccuper tant les politiques que les plus simples des congolais. Quel est le plan B de la CENCO ? En quoi consiste-t-il ? Est-ce une marche à l'instar de la tristement célèbre marche des chrétiens ? Les évêques vont-ils accuser les fossoyeurs du dialogue inclusif à la vindicte populaire et celle de la communauté internationale ? Ce sont là des questionnements qui restent, jusqu'ici, sans réponses. Mais, si rien n'avance aux négociations directes, l'opinion le découvrira pour le meilleur ou pour le pire. Wait and see !

Au stade où en est le Congo-Kinshasa qui se trouve dans une période préélectorale extraconstitutionnelle, l'impératif d'une entente politique saute aux yeux. Cependant, le bout du tunnel parait toujours difficile à atteindre. Après la signature d'un Accord le 31 décembre 2016, une forme de statu quo singulier est observable dans les échanges d'harmonisation des vues sur les arrangements particuliers. Cela, sur fond de passe d'armes entre les parties prenantes. Un diablotin dont le nom est à chercher aurait élu domicile dans les détails des arrangements particuliers. Contre ce diablotin-là, les "ave maria" et "pater noster" mieux le rituel romain d'exorcisme semblent être d'aucune aide pour Marcel Utembi, Fridolin Ambongo, Nshole et autres princes de l'Eglise Catholique, est-il susurré.

Pourtant, jusqu'à la dernière minute, la menace qu'ils brandissaient, celle de mettre fin à leur médiation s'il n'y a point d'entente jusqu'au samedi 21 janvier à 23 heures 59', n'a eu de cesse de planer sur les esprits. Malheureusement, elle n'a pas suffi à pousser les composantes à décanter les divergences. Le samedi dernier tel que le vendredi 20 janvier, les travaux en plénière ont été reportés pour ce dimanche. Cause ? Les deux commissions avaient encore des points à fignoler. Chargées respectivement une de tabler sur le Conseil National de Suivi de l'Accord et l'autre sur la composition du Gouvernement ainsi que la problématique du Premier Ministre, ces deux structures sont les vrais pôles où les enjeux sont cristallisés.

