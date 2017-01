Algérie: Exposition à Alger de photographies sur les couples mixtes

D'autres clichés en noir et blanc de paysages urbains d'Alger, Béjaïa et Oran accompagnent également cette exposition.

"Dépasser les tabous et faire triompher le lien sentimental", est le but de tous ses couples dont les témoignages accompagnent les photographies, et où ils racontent leurs rencontres, les réactions de leurs familles ou encore des anecdotes du quotidien.

Organisée par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc), l'exposition regroupe des portraits de couples mixtes vivant à Oran, Alger et Béjaïa, à travers lesquels la photographe tente d'immortaliser l'interculturalité et l'ouverture, de citoyens algériens, sur des cultures d'autres pays comme la Syrie, l'Egypte, la Russie ou encore la France.

