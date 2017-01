Afrique: CAN 2017 - Didier Ovono - « Coûte que coûte, on passera »

Cette CAN 2017 est en train de tourner au cauchemar pour le Gabon. Tenu en échec par la Guinée-Bissau (1-1) et le Burkina-Faso (1-1), le pays hôte se doit de dominer le Cameroun s'il veut être assuré de continuer l'aventure. Compliqué face à des Lions bien installés en tête du groupe avec quatre points. Il faudra un grand Aubameyang pour éviter au Gabon une nouvelle terrible désillusion en Coupe d'Afrique des Nations.

« On a compris que les attentes sont très élevées par rapport au pays. On ira avec toutes nos armes pour gagner, a déclaré Didier Ovono. Lorsque vous regardez les matchs vous voyez qu'on monte en puissance. Si vous regardez le contenu des séances d'entraînement, vous le constatez aussi, a-t-il estimé. On va faire un meilleur match demain... Nous sommes le pays organisateur, nous nous devons de mouiller le maillot avec beaucoup plus d'engagement, d'envie et d'amour pour la patrie, assure le portier d'Ostende. Coûte que coûte, on passera demain. On est tous conscients qu'on passera demain. Nous allons passer, nous n'avons pas le choix. Une élimination au premier tour serait décevante pour nous. En plus, lorsqu'une panthère est blessée, elle peut être très dangereuse.»

L'ancien Manceau croit toutefois en les vertus d'une qualification : « en gagnant demain, on peut ramener de la joie dans le cœur des Gabonais. On a commencé par tâtonner mais on va continuer de monter en puissance. Si tout le monde nous porte, je suis convaincu qu'on passera dimanche. »

Que de suspense dans ce groupe A ! Au terme de deux journées particulièrement disputées, toutes les équipes peuvent encore espérer se qualifier pour les quarts de finale de cette CAN 2017. Le duel qui nous attend entre le Cameroun et le Gabon s'annonce donc électrique. C'est bien simple, si les Camerounais ne sont pas vaincus, ils seront qualifiés pour la suite de la compétition. A l'inverse, si le pays hôte l'emporte, c'est lui qui sera assuré de poursuivre la compétition.