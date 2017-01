Cameroun: CAN 2017 - Sébastien Siani - « On verra qui va rugir le plus »

Proches de la qualification, les Lions Indomptables du Cameroun pourraient assurer la première place du groupe A de la CAN 2017 avec un point, et ne prendront certainement pas tous les risques. C'est bien simple, si les Camerounais ne sont pas vaincus, ils seront qualifiés pour la suite de la compétition.

Le milieu de terrain camerounais Sébastien Siani a déclaré ne pas craindre la pression du public gabonais, samedi en conférence de presse d'avant la rencontre de la 3eme journée du groupe A de la CAN 2017 entre Panthères et Lions Indomptables.

«Nous avons fait une mauvaise première période contre la Guinée-Bissau, mais nous nous sommes repris en deuxième période et espérons que ce match a définitivement lancé notre compétition. On joue demain contre le pays organisateur, on sait qu'ils veulent gagner. Mais nous aussi nous sommes surmotivés. Nous avons 22 millions de personnes qui attendent ce match et on verra qui va rugir le plus. La seule équation à résoudre, c'est de gagner ce match le reste, on ne s'en occupe pas».

Et quand on connaît les profils de Njie, Moukandjo et Bassogog, on se dit que cela pourrait faire mal.