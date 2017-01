Algérie: Neige - Perturbations dans la circulation automobile et réouverture de plusieurs axes routiers dans l'Ouest du pays

Oran — Les chutes de neige enregistrées ce week-end dans les wilayas de l'Ouest (Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Saida et Tissemsilt) ont provoqué des perturbations dans la circulation automobile, a-t-on appris samedi auprès des directions des travaux publics et de la Gendarmerie nationale.

A Sidi Bel Abbès, la direction précitée a ouvert avec des chasses neige la RN 101 et plusieurs chemins de wilayas au niveau de Telagh, Merine, Marhoum, Dhaya et Ras El Ma.

A Saida, les éléments de l'Armée nationale populaire, soutenus par ceux de la Gendarmerie et la protection civile et communaux ont ouvert la RN 92 reliant les wilayas de Saida et Tiaret, le CW 28 en utilisant tous les moyens matériels (chasse neige).

Dans la wilaya de Tissemsilt, la plupart des axes de routes nationales et de wilaya ont été rouverts samedi après avoir connu une perturbation à cause de fortes chutes de neige, a-t-on appris du groupement territorial de la gendarmerie nationale.

Les efforts déployés par différents services ont permis de rouvrir le CW 9 entre Youssoufia et Bordj Emir Abdelkader, le CW 5 entre Beni Chaib et Sidi Slimane, le CW 7 entre Lardjem et Melaab et le CW 6 entre Tissemsilt et Sidi Abed, ainsi que deux tronçons de la RN 14 entre Theniet El Had et la frontière de la wilaya de Ain Defla et RN 19 entre Boukaid et la wilaya de Chlef.

A Tlemcen, la plupart des chemins fermés sur les monts du sud de la wilaya ont été rouverts.

A l'exception du CW 2 reliant Terny et Ain Ghraba bloqué à cause de la neige dense, les autres axes de la circulation ont été rouverts.

Les agents de la protection civile d'Ain Fezza sont intervenus pour éteindre un incendie déclaré dans un domicile à cause du gaz butane.

La direction régionale de l'électricité et du gaz ont enregistré une vingtaine de coupures du gaz de ville dans plusieurs zones.