Les populations de la commune de MadinaWandifa, située à moins de cinq kilomètres de Bounkiling, son chef-lieu de département, se sont réveillées avec beaucoup de précipitation hier, vendredi 20 janvier, à l'annonce d'un incendie. Le sinistre a lieu sur l'emprise de la route nationale N°4. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts sont jugés importants. Le maire Malang SényFaty sollicite l'implantation d'un groupement des sapeurs-pompiers dans le département pour des interventions rapides.

Cet incendie s'est déclaré tôt hier, vendredi matin, aux environs de 5 heures à MadinaWandifa sur l'emprise de la route nationale N° 4 menant vers Bounkiling. Les flammes ont calciné au moins cinq (05) ateliers des corps de métiers : menuiserie ébéniste, métallique, mécanique, entre autres. L'origine du sinistre serait un court-circuit électrique, selon le maire de la commune : «C'est très tôt à l'aube, vers cinq heures du matin que l'imam ratib de la ville m'a appelé au téléphone pour me tenir informé d'un incendie dans ce site. Aussitôt, je me suis rendu sur les lieux et j'ai effectivement constaté que cinq ateliers d'ouvriers sont partis en fumée. Les renseignements recoupés m'amènent à comprendre que c'est un court-circuit électrique qui a causé le sinistre», a déclaré Malang SényFaty.

Les habitations d'à côté ne sont pas touchées par le feu, mais la panique avait fini de gagner les occupants du périmètre voisin. Aucun dommage corporel n'est signalé, mais les dégâts sont jugés très importants car chacun des ateliers calcinés abritait des biens divers de grandes valeurs, si l'on en croit les propriétaires visiblement abattus par le drame. Omar Seydi et Assane Guèye tous victimes de l'incendie déclarent ne compter que sur le revenu tiré de ces ateliers pour vivre : «C'est un incendie qui nous a ruiné économiquement et porté préjudice à nos clients», notent-ils avec amertume. Les premiers secours sont organisés à la débrouille pour sauver ce qui pouvait l'être. Le maire Malang SényFaty sollicite l'implantation d'une caserne des sapeurs-pompiers pour rapprocher le service d'intervention des populations :«nous sollicitons l'implantation d'une caserne des sapeurs-pompiers dans le département de Bounkiling pour des interventions diligentes en cas de sinistre.

Au moins trois cas graves de sinistre ont eu lieu à MadinaWandifa mais on se débrouille pour circonscrire les feux. A beau faire des efforts, les sapeurs de la 43e compagnie d'incendie et de secours de Sédhiou ne peut être là qu'après le pire en raison de la distance à faire jusqu'en profondeur dans le Kabada, le Sonkodou et le Fogny ». Les sinistrés ont été reçus quelques heures après par le maire pour échanger sur le drame.