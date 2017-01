Sénégal: Matar Ba, ministre des sports en visite à la maison de la presse - «Nous sommes là pour la coupe et non pour les quarts»

(Franceville, GABON) -Le ministre des Sports affiche les ambitions du Sénégal dans cette 31ème édition de la coupe d'Afrique des nations qui se déroule présentement au Gabon (14 janvier au 5 février). Lors de sa visite à la maison de la presse hier, vendredi 20 janvier, Matar Bâ a déclaré que les «Lions» sont au Gabon pour ramener le titre continental à la maison et non pour disputer des quarts de finale.

L'appétit vient en mangeant, dit l'adage ! Après avoir composté le ticket pour les quarts de finale jeudi dernier, les Sénégalais revoient les ambitions à la hausse. Le ministre des Sports en premier. En visite de courtoisie à la maison de la presse à Franceville, Matar Bâ a clairement indiqué, que même si cela fait 11 ans que les «Lions » n'avaient pas franchi le premier tour d'une phase finale de coupe d'Afrique des nations (Egypte 2006), l'objectif n'est pas de rester à l'étape. Selon lui, les poulains d'Aliou Cissé sont venus chercher le trophée au Gabon pour le ramener au Sénégal.

«Quand on réalise une performance, il faut la valoriser. Ensuite, il faut revenir sur terre et se remobiliser. C'est vrai que depuis 2006 on n'a pas atteint le deuxième tour dans une phase finale de coupe d'Afrique des nations. Ça fait plaisir d'y retourner 11 ans après, mais il faut aussi noter que nous ne sommes pas venus au Gabon pour les quarts de finale mais pour aller jusqu'au bout de cette compétition. Nous sommes là pour la coupe. Il faut réunir toutes les énergies nécessaires et les jeunes (joueurs) le savent», a confié le ministre des Sports en compagnie de l'ambassadeur du Sénégal au Gabon, de l'ancien ministre Aly Koto Ndiaye et du Conseiller en Sports du président de la République, Ndongo Ndiaye. Et de poursuivre : «je suis très rassuré parce que quant tu parles aux joueurs, tu sens l'engagement, le patriotisme qu'ils ont. Ils ont compris le message du peuple. Pour le reste, nous sommes dans le domaine du sport, l'ambition est là et nous voulons rentrer avec la coupe. Pour ce, nous réunirons toutes les conditions pour aller le plus loin possible». «C'est l'occasion de féliciter l'équipe nationale, l'encadrement et toute la délégation sénégalaise pour le travail qui est déjà abattu. Maintenant, il faut continuer et avoir la sérénité, l'humilité mais aussi l'engagement et le reste va suivre Inch Allah», a-t-il ajouté.

«NOUS NE SOMMES PAS LA POUR DES VACANCES»

«Je ne suis peut-être pas une sentinelle pour veiller sur ceux qui doivent entrer ou sortir de l'hôtel des joueurs. Nous avons délégué des pouvoirs à des Sénégalais qui ont de la personnalité. Ce domaine est géré par des personnes raisonnables. Les conditions réunies nous montrent que quand on veut faire du sérieux, il faut être sérieux. La Fédération est en train de jouer pleinement son rôle. L'équipe est dans des conditions espérées. Nous avons voulu dès le début, la mettre dans un environnement pour éviter toutes perturbations», a également relevé le ministre des Sports.

«Moi même, quand je veux rendre visite à l'équipe nationale, je rentre dans les rangs. On n'est pas là pour faire autre chose. Nous ne sommes pas là pour du luxe ou pour passer des vacances. On n'est là pour faire un travail. Et pour bien le faire, il faut des chartes et je suis le premier à respecter ses règles», a tenu à préciser Matar Bâ.

«JE SALUE LA SOLIDARITE DES JOURNALISTES»

Le ministre des Sports a aussi salué la solidarité entre les journalistes qui sont regroupés pour la grande majorité à l'hôtel Apily non loin du centre ville de Franceville et à quelques minutes seulement du stade. «Je vous côtoie et je sais que la presse sportive sénégalaise est assez responsable. Quand on vous remettait la subvention du chef de l'Etat, le président (Mamadou) Koumé m'avait dit : "j'enverrai une mission pour faire de la prospection pour réunir toutes les conditions et bien faire notre travail". Le plus important, c'est la solidarité que j'ai trouvée ici parce que vous ne vous êtes pas dispersés. Vous êtes restés ensemble. Cela veut dire qu'il y a un idéal qui est là. Non seulement, vous faites votre travail et partagez tous les moments avec le peuple sénégalais qui est resté au pays ; mais, vous accompagnez votre équipe nationale. Vous faites les critiques qu'il faut mais vous reconnaissez aussi les valeurs des uns et des autres», a soutenu Matar Bâ. Et d'ajouter : «Je pense que c'est ça qu'on attendait de vous.

C'est pourquoi je me fais le devoir dans toutes les campagnes de faire le tour pour rendre visite aux Sénégalais. J'ai commencé chez vous et après je vais me rendre à la maison du Sénégal pour voir le reste de la délégation et dans quelles conditions, ils sont». «Sachez que c'est un moment de partage qui me fait plaisir avec toute la délégation qui m'accompagne. J'ai trouvé des compatriotes qui sont dans leur mission et qui savent pleinement ce qui les attend et comment ils peuvent faire en sorte que le peuple suit chaque seconde ce qui se passe ici mais aussi accompagner la dynamique qui nous a amenée ici. Nous ne sommes pas dans une promenade de santé encore une fois. Nous sommes là pour un travail bien déterminé et dans un combat qu'on n'a bien entamé», a-t-il conclu.