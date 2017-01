Gambie: Portrait de Jammeh - Un règne sans partage

analyse

L'ancien Président de la République de Gambie sort du State House (palais présidentiel) par la plus petite des portes. Yaya Jammeh est contraint à l'exile après un règne de 22 ans sans partage.

Le ballet diplomatique a finalement porté ses fruits pour éviter un bain de sang. Entre Yaya Jammeh et le pouvoir, c'est l'histoire d'un glouton qui peine à se rassasier dans une manne de ressources et de cartes blanches. Le porte-parole du président élu Adama Barrow a déclaré hier, vendredi 20 janvier, que Yaya a accepté de quitter le pouvoir. Sud quotidien vous propose un portrait sommaire de cet homme unique dans son genre.

Yaya Jammeh est né le 25 mai 1965 à Kanilaï, soit 3 mois seulement après l'indépendance de la Gambie intervenue le 18 mai de la même année. Cet officier subalterne issu d'une famille de paysans va devenir homme d'Etat et sans doute l'un des plus virulents despotes du continent noir.

Le 22 juillet 1994, Yaya Jammeh tente un coup de force et dépose Sir Dawda KaïrabaJawara, premier président et père de l'indépendance de la Gambie. En 1996, il est élu président de la République avec près de 53% des suffrages sous la bannière du parti qu'il a fondé : l'Alliance patriotique pour la réorientation et la reconstruction. Il sera réélu en 2006 puis en 2011, en l'absence de conditions requises de transparence et d'expression libre des citoyens.

Taille moyenne, teint noir, le regard toujours abrité derrière des lunettes sombres, Yaya Jammeh apparait bien souvent dans de grands boubous blancs, bonnet bien vissé sur la tête, le coran et la canne dans les mains. C'est parce qu'il a proclamé la Gambie comme un Etat islamique et prétend par ailleurs guérir des maladies comme le sida, l'asthme et l'hypertension.

A ses débuts, Yaya Jammeh était pourtant perçu comme ce messie qui pouvait changer la physionomie de ce petit Etat enclavé dans le Sénégal tant le laxisme, le trafic de drogue et la délinquance juvénile avaient fini de faire du désordre les règles de conduite. Hélas, le jeune soldat président, inexpérimenté et manifestement impétueux va exagérément se servir de son bâton jusqu'à atteindre le grade d'autocrate avec à la clé l'emprisonnement des opposants, des exécutions sommaires extra judiciaires, le mépris à l'orthodoxie républicaine et des principes de démocratie.

Yaya Jammeh a déçu et son peuple ne le lui a pas pardonné, en atteste sa défaite cuisante le 1er décembre 2016 au profit de Adama Barrow, pourtant un outsider.

Mais comment pouvait-il en être autrement, si l'impératif du changement s'impose face à la souveraineté du peuple, celui qui aspire aux vertus de la bonne gouvernance pour s'affirmer au mieux dans le concert des nations.