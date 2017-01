Sénégal: Kaolack - Massification à la majorité présidentielle - Le «club Sénégal émergent» entend jouer sa partition

Venue pour booster les tendances dans les rangs de la mouvance présidentielle, cette nouvelle entité a d'ailleurs été présentée au président de la République, lors d'une audience relativement accordée aux membres dudit club. Même si d'après les membres du club, le président Macky Sall a exhorté, lors de cette même rencontre, de faire bon usage de la chose et de trouver toutes les garanties possibles pour l'accompagner, son dirigeant Youssoupha Diallo et Cheikh Tall qui est aussi l'un des responsables les plus dynamiques, se sont tous les deux engagés à suivre scrupuleusement la feuille de route que le club s'est donnée dans le cadre de ses objectifs. Il s'agit en effet de sensibiliser les concitoyens sur les réalisations, projets et autres programmes d'avenir préconisés par le gouvernement sénégalais dans sa politique attribuée au nouveau Plan Sénégal Emergent (Pse).

Dans la cadre du programme spécifique à la massification de l'Alliance pour la République (Apr) et la majorité présidentielle d'une manière générale, un groupe de cadres, ingénieurs, opérateurs économiques et autres personnes-ressources sur l'échiquier politique national a installé à Kaolack le « Club Sénégal Emergent ».

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.