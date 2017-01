La cérémonie de lancement de la campagne de distribution de moustiquaires imprégnées à l'effigie de Lionel Messi, a démarré hier, a l'école élémentaire de Saly-Joseph, un quartier de la commune de Saly-Portugal dans le département de Mbour. Un lot de 70500 moustiquaires va être remis aux élèves des classes du cours d'initiation et du cours préparatoire dans près de 250 établissements de l'élémentaire.

La campagne Football Combating Malaria qui démarre, va se dérouler jusqu'à la fin du mois de Février 2017 pour s'étendre à l'ensemble des 14 inspections d'Académie du pays. Pour le Docteur Diaw, le chef de la Division du contrôle médical scolaire, cette démarche est une méthode idoine devant permette aux parents de pérenniser les acquis, de les renforcer et de veiller à ce que toute la famille dorme sous les Milda, toute l'année. Selon une note d'information, «le Plan stratégique de Lutte contre le Paludisme pour la période 2016-2020 du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) » entre dans ce cadre. Il s'est résolument inscrit vers l'accélération du contrôle du paludisme en vue de sa pré-élimination, d'où sa vision : «Un Sénégal émergent sans paludisme pour un développement durable».

Le Docteur Fatou Ba, du programme national de lutte contre le paludisme, fait le constat d'une régression significative du palu de plus de cinquante pour cent (50 %) entre 2009 et 2015. Selon elle, la prévalence parasitaire a évolué de 3 à 1,2 % et la mortalité de 72 pour 1000 naissances vivantes à 33 pour 1000 naissances vivantes chez les moins de 5 ans entre 2009 et 2014. Elle a rappelé l'organisation en 2016 d'une campagne nationale de distribution de moustiquaires imprégnées à longue durée d'action qui a permis de mettre à disposition 8 millions de moustiquaires. Le prétexte,avoir l'effigie de Messi,un professionnel du football hors pair sur les moustiquaires à distribuer, constitue un attrait de taille, une démarche en droite ligne avec les directives de l'organisation mondiale pour la santé, à savoir la promotion de l'utilisation des moustiquaires comme un moyen efficace de lutte contre le paludisme, recommandé par l'Organisation Mondiale de la Santé.

Par ailleurs, des considérations importantes ont été faites par le Docteur MomarDiaw, le chef de la Division du contrôle médical scolaire. A l'en croire, le paludisme reste une source d'absentéisme et de baisse des performances scolaires chez les élèves atteints de cette maladie. Par conséquent, l'école est le cadre idéal de lutte contre le paludisme, un milieu où l'on insister sur les symptômes et les effets de cette pathologie. Des remerciements ont été adressés au coordinateur Programme national de lutte contre le palu.et à ses collaborateurs. Les mêmes éloges, à l'endroit de Madame OulèyeBèye accompagnant le ministère de l'éducation nationale dans la lutte contre le palu. Un focus est mis sur les enseignements apprentissages pour une appropriation des questions relatives à la prévention des maladies, a indiqué le Docteur Diaw. Selon lui, l'utilisation de moustiquaires imprégnées à longue durée d'actions, toute l'année, toutes les nuits, demeure le moyen le plus efficace pour la protection contre le paludisme. Il a magnifié, l'initiative de "Speak up Africa " qui en collaboration avec le Pnlp et la Division contrôle médical scolaire fait une campagne de sensibilisation et de distribution au profit des élèves.