Sénégal: PSE - Financement des projets structurants - Mansur Muhtar, vice-président de la BID... à Dakar, ce dimanche

«Le Vice-Président chargé des opérations de la Banque islamique de développement Mansur Muhtar, effectue une visite de travail de 3 jours à Dakar les 22, 23 et 24 janvier prochains», informe un communiqué du ministère de l'Economie, des finances et du plan en date d'hier vendredi 20 décembre 2017.

La note indique que «Cette visite s'effectue dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et la Bid, et a entre autres objectifs d'augmenter le volume de financement des projets phares du Sénégal, de s'enquérir de la situation économique de notre pays et également de l'appuyer davantage dans la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent (Pse)».

Le document rappelle que la Bid apporte un accompagnement constant à l'Etat du Sénégal dans la mise en œuvre de sa politique de développement. Elle intervient notamment dans les secteurs économiques et sociaux stratégiques, clairement définis dans le Pse.

Selon la note: «Il s'agit, entre autres, grâce à l'appui de la Banque, de développer et de mettre en œuvre des projets et programmes à fort impact social touchant les infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires, l'industrie minière ou textile, la santé, l'éducation, l'accès des populations à l'eau potable et à l'assainissement, l'agriculture, l'accès à l'électricité en quantité et en qualité, la promotion de l'emploi notamment des jeunes et des femmes».

Aujourd'hui, considéré comme l'un des principaux partenaires techniques et financiers depuis sa création en 1975, et membre de l'Institution en 1976, le volume total des financements accordés par la Bid au Sénégal est de mille quatre cent vingt-cinq milliards (1425 000 000000) de FCFA.

Cette visite sera ponctuée par la signature d'accords de financement, la visite de chantiers financés notamment par la BID (AIBD, la maison du Train express régional (Ter) et la troisième tranche de la Voie de contournement nord (Vdn).