Sénégal: Liste commune de l'opposition aux prochaines législatives - Les libéraux de France en phase avec Me Wade et le FPDR

La branche du Parti démocratique sénégalais (Pds) en France lance un appel à toute l'opposition pour la confection d'une liste commune, conformément à l'invite lancée par Me Abdoulaye Wade, secrétaire général national du Pds.

La fédération libérale de France rejoint ainsi les partis membres du Front patriotique pour la défense de la République (Fpdr) qui estiment que c'est le seul moyen d'imposer une cohabitation à MackySall. Elle a, par ailleurs, déploré la sortie de l'ancien Chef de Cabinet, Pape Samba Mboup.

Décidément, l'invite à la confection d'une liste commune de l'opposition lors des prochaines élections législatives, lancée par l'ancien chef de l'Etat, Abdoulaye Wade, ne laisse pas indifférents les opposants au régime de MackySall. En effet, après les partis membres du Front patriotique pour la défense de la République (Fpdr), qui ont exprimé leur accord de principe pour une liste unique de l'opposition, c'est au tour de ses affidés de donner le ton.

Dans un communiqué parvenu à Sud Quotidien hier, vendredi 20 janvier dernier, la Fédération du Parti démocratique sénégalais (Pds) de France tend la main à toute l'opposition. Dans la note, les protégés de l'ancien président en France lancent «un appel patriotique à tous les partis politiques et les mouvements citoyens de l'opposition, à traduire en actes l'appel à l'unité de Son Excellence, le frère Secrétaire général national du Pds, Me Abdoulaye Wade pour une liste commune aux législatives».

A l'image de leurs alliés du Fpdr, les poulains de Wade pensent que c'est le seul moyen de faire face «à ce régime dictatorial, finissant et prédateur de nos ressources minières et financières». Mieux, ladite fédération du Pds estime qu'une majorité doit permettre «à la nouvelle législature de déclencher une nouvelle alternative à la politique chaotique et désastreuse de MackySall». Des positions qui sont en phase avec la recette de l'ancien chef d'Etat, Abdoulaye Wade, pour défaire la coalition présidentielle, Benno BokkYaakaar (Bby).

Les membres de la Fédération Pds de France s'est, dans un tout autre registre, offusquée de la sortie de leur camarade de parti, ancien Chef de Cabinet d'Abdoulaye Wade, Pape Samba Mboup. Ce dernier qui soutient mordicus que Karim Wade ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle de 2019, même s'il est le candidat du Pds, s'est attiré les foudres de ses frères de parti. Ils restent convaincus que lesdites sorties sont «téléguidées depuis la présidence de la République», pour disent-ils, «saper la dynamique et l'espoir que le peuple sénégalais porte en Karim Wade». Ils accusent, par conséquence, Pape Samba Mboup d'être le «nouveau mercenaire, en échange de passeports diplomatiques, de billets d'avion, de la dépense quotidienne». Ce qui ne saurait passer, à leur avis. Pour eux, la candidature de Karim Wade «assurera un retour du PDS aux affaires et donnera aux Sénégalais un espoir collectif d'un changement possible et nécessaire».