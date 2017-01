Sénégal: Le PDS dans la léthargie à Rufisque - Le maire Alioune Mar comme alternative

Le Parti démocratique sénégalais vit des heures difficiles dans le département de Rufisque. La formation politique de Me Abdoulaye Wade y subit une saignée de ses leaders et est plongée dans une profonde léthargie. Les militants s'en remettent désormais à Alioune Mar de Rufisque Ouest et à Ahmeth Diagne Ndir de Yenne pour maintenir haut le flambeau libéral.

C'est à croire que le parti d'Abdoulaye Wade est entré dans une profonde et longue hibernation à Rufisque. En effet, la formation libérale semble sans leader dans le département. Depuis la chute du Pape du Sopi, le parti libéral est traversé par des courants d'air et connait une saignée drastique avec le départ de la plupart de ses leaders, en ces moments de traversée du désert. Si l'ex-député Alioune Souaré a largué les amarres pour aller rejoindre le camp de Modou Diagne Fada, l'ancienne responsable des libérales, Awa Diop, se signale par son absence sur le terrain politique et son mutisme tandis que la famille politique de Me Mbaye Jacques Diop a fini de ressusciter son parti, le Ppc. Le maire Daouda Niang, compagnon de longue date d'Abdoulaye Wade, a annoncé il n'y a guère longtemps le gel de ses activités au sein du parti.

Dans la banlieue de Rufisque, la situation n'est pas également reluisante, notamment dans les anciennes communautés rurales de Sangalkam, Sébikhotane et Diamniadio où la plupart des responsables ont fini de rallier les prairies marron. En effet, les anciens élus du Pds ont préféré, comme le maire Moulaye Guèye de Diamniadio, se renier et retourner sa veste au profit du parti au pouvoir.

Aujourd'hui, la plupart des militants restés fidèles se cherchent encore un leader de grande envergure. Et pour beaucoup d'entre eux, la solution la plus crédible reste le maire de la commune de Rufisque Ouest, Alioune Mar. Pour eux, il est la solution pour tirer le parti libéral de son profond sommeil. Et ce dernier, même s'il ne dit pas non à une telle perspective, veut rester prudent. Interpellé sur le sujet à l'occasion de l'inauguration du centre commercial Khalifa AbabacarSy, réalisé par sa commune, il préfère entretenir un discours clair-obscur. « Vous savez, nous naissons et nous grandissons pour être des alternatives dans tous les domaines. Lorsque c'est nécessaire, nous pensons être une alternative. Nous pensons être une alternative lorsqu'il y a quelque chose à faire pour le bien des populations. Le Pds à Rufisque, je pense être une alternative pour mener le bateau à bon port », avance-t-il. Se voulant précis cependant, l'édile de Rufisque Ouest fait remarquer que « cela ne veut pas dire que c'est moi seul qui vais diriger la barque libérale. Un parti, c'est un paquebot. Beaucoup d'hommes vont chauffer les machines, d'autres vont ramer et d'autres auront pour rôle de lancer les amarres. Donc, il ne s'agit pas d'un leadership incontestable, de quelqu'un qui est là omniscient, omnipotent et qui doit régler les problèmes comme avec une baguette magique. Non, loin de là. Il s'agit d'une équipe ».

A l'endroit des camarades qui ont quitté le Pds, le responsable libéral adopte une position de courtoisie afin de garder la porte ouverte pour un probable retour au bercail. « C'est le propre de l'histoire. Parfois, ce sont pour des raisons justes, quelquefois ce sont pour des raisons qui ne sont pas justifiées. Et lorsqu'ils seront conscients que ce sont pour des raisons injustes, ils reviendront au bercail ».