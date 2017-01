Sénégal: En prélude à une tournée politique de Khalifa Sall dans le Saloum - Moussa Taye balise le terrain

L'autre partie, quant à elle, reste persuadée qu' après toute cette démarche politique déjà énumérée, il est encore possible pour les Socialistes de revenir et conduire les destinées du pays », a t-il fait savoir.

L'idéal serait pour eux de rester à l'ombre de Macky Sall et profiter des postes ministériels, de directeurs de services et d'autres privilèges venus de la générosité du Président. Comme pour dire que ces personnes sont plutôt animées de sentiments qui régissent les fondements d'un parti politique ou de pessimisme total.

Le responsable socialiste de Kaolack s'est en effet livré à une telle opération pour préparer le terrain à son mentor, Khalifa Sall qui préconise une visite aux bases socialistes dans un proche avenir. Occasion pour le maire de Dakar de sensibiliser les militants sur ses positions politiques, mais également de proposer son offre politique aux socialistes de Kaolack. Toutefois, devant les disciples des deux khalifes généraux, le conseiller de Khalifa Sall est revenu sur le différend qui mine aujourd'hui le Parti socialiste. Moussa Taye qui a beaucoup regretté et déploré l'arrestation des neuf (9) militants socialistes dont le maire de la Médina Bamba Fall, a fustigé l'évolution actuelle de son parti. « Aujoud'hui, le Parti socialiste est scindé en deux entités. Après la défaite de 2000, et les douze (12) ans passés dans l'opposition, le parti en tant qu'allié potentiel a accompagné MackySall au pouvoir. Suite à ces acquis et ce compagnonnage avec la coalition présidentielle, une partie des responsables pense qu'il n'est plus admis à ce parti de conquérir le pouvoir.

