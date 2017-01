Sénégal: ISRA- Production de vaccins - Le personnel sensibilise à la norme ISO 9001

Il va de soit que sa mise en œuvre appropriée soit source d'autres bénéfices tels qu'une meilleure communication interne, une meilleure compréhension et une plus grande maîtrise des processus de l'organisation.

Le document de base des enseignements renseigne que l'adoption d'un système de management de la qualité peut aider l'entreprise à améliorer ses performances et fournir une base solide à des initiatives permettant d'assurer sa pérennité. «En le mettant en œuvre, l'entreprise sera apte à fournir en permanence des produits et services conformes aux exigences du client», mentionne le texte.

Cette démarche de la direction de l'Ipv se veut de figurer dans le Top 3 du continent en matière de production de vaccins contre les maladies animales tropicales. «L'initiative est financée par le Waapp/Pppao dans le cadre de la mise à niveau de ses structures partenaires d'exécution», précise la source. Yaya Thiongane, directeur de l'Ipv renseigne que l'unité qu'il dirige est chargée de produire suffisamment de vaccins vétérinaires pour satisfaire les demandes nationale et régionale. D'où la nécessité de s'approprier cet outil efficace et efficient pour que tout le processus de fabrication de vaccins réponde aux normes de la qualité.

L'Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra), reconnue structure de référence dans la production de vaccins vétérinaires dans le continent africain tend vers la certification Iso 9001 version 2015. Sous ce rapport ses «agents ont été sensibilisés et formés les 11 et 12 janvier 2017 à la norme la plus utilisée dans le management de l'entreprise pouvant l'aider à gagner en efficacité et à accroître la satisfaction de sa clientèle», informe un communiqué de presse en date d'hier, vendredi 20 janvier 2017.

