Sénégal/Algérie: Sénégal - Algérie, le 23 janvier - Les «lions» veulent terminer en beauté

Qualifiés en quarts de finale avant l'heure et assurés même de terminer à la première place de la poule B, les «Lions» du Sénégal n'entendent pas pour autant baisser la garde face aux «Fennecs» d'Algérie qui ont presque un pied en dehors de la compétition.

En marge de la séance d'entrainement, hier, vendredi 20 janvier, où seuls les «Coiffeurs» et les remplaçants du match Sénégal-Zimbabwe (2-0) étaient conviés, SaliouCiss, FamaraDiédhiou et Zargo Touré ont laissé entendre que les «Lions» auront la même détermination que lors des deux précédentes rencontres. Selon eux, le Sénégal veut réaliser le Grand Chelem comme ce fut le cas lors des éliminatoires où ils ont fait le carton plein. Rendez-vous donc le lundi 23 janvier au stade de Franceville à partir de 19 GMT, pour une rencontre aux allures d'une revanche de la précédente CAN en Guinée Equatoriale.

SALIOU CISS, ARRIERE GAUCHE DES «LIONS» : «Nous voulons réussir quelque chose»

«On s'attendait à pire que cela. Là, on voulait faire trois matchs sur trois et récolter les neuf points comme on avait fait lors des phases éliminatoires. On s'est toujours dit dans la tête que c'était possible et qu'on pouvait le faire. Actuellement, on est sur la bonne voie. restons dans cette dynamique. Cela fait longtemps que le Sénégal ne s'est pas qualifié en ¼ de finale. Cette fois-ci nous voulons réussir quelques choses.

La Can est un rendez-vous continental dont tout joueur rêve de participer. C'est ce qui explique cette motivation autour de l'équipe. On est plus que motivé et engagé pour offrir au peuple sénégalais le bonheur tant attendu. Et pour y arriver, il nous faut beaucoup plus de concentration et de sérénité au sein de l'équipe. On a une lourde tache sur nos épaules. Donc, la seule chose qu'on peut donner aux 14 millions de supporters c'est de gagner. On est conscient de tout cela. On a une mission envers le peuple sénégalais».

Jouer à fond contre l'Algérie

«Pour nous la Can vient de débuter. On ne va pas regarder les matchs qui sont derrière nous. On se projette sur les prochaines sorties. Dans un premier temps, nous voulons un carton plein. Pour se faire, on va aborder avec sérénité et rigueur le match contre l'Algérie. C'est un match qu'on va jouer à fond.La joie est là mais, on a toujours la tête sur les épaules. Il faut garder cette sérénité tout au long de cette compétition. Malgré cette qualification, il ne faut pas s'arrêter là.

Peu importe l'adversaire. On est prêt à jouer avec n'importe quelle équipe. Il n'y a pas de frustration sur le fait d'être sur le banc. Tant que l'équipe marche on est tous soudé derrière. Nous sommes unis et indivisibles. On est toujours prêt quand on nous donne notre chance. On va la saisir jusqu'au bout».

FAMARADIEDHIOU, ATTAQUANT DES «LIONS» : «On ne changera rien de notre détermination»

«Nous sommes là pour aller jusqu'au bout. Pour cela, nous allons donner le maximum de nous-mêmes. Nous ne changerons rien. Ce sera la même détermination qu'au début. On est des compétiteurs, on est tous concentrés sur le sujet. On va ainsi aborder ce match (contre l'Algérie) avec beaucoup de détermination. C'est une bonne équipe mais, on ne calcule pas trop. On n'est pas que 11 joueurs sur le terrain. C'est un effectif de 23 joueurs. On est tous là et le joueur qui joue va se donner à fond pour son coéquipier. Ça ne sera pas un match facile vu que l'Algérie n'est pas encore qualifiée. On abordera le match avec la même détermination que les autres matchs. Mais, il n'y a pas de revanche par rapport à 2015 (l'Algérie avait battu le Sénégal 2-0). C'est oublié».

ZARGO TOURE, DEFENSEUR DES «LIONS» : «Face à l'Algérie, on aura la même détermination»

«Nous nous sommes entrainés comme il se doit pour affronter l'Algérie. Nonobstant la qualification, on aura la même détermination que les matches passés. On reste humbles, on ne se met pas la pression. Depuis les éliminatoires, on n'a pas de préférence, on prend match par match. Tous les joueurs convoqués sont importants. On est tous là pour défendre un objectif. C'est le coach qui fait ses choix et on les respecte. S'il a confiance en moi sur le 11 titulaires, je donnerai le maximum parce qu'il y a toujours la motivation de jouer pour son peuple. On ne veut pas parler d'élimination, c'est un match qu'on veut gagner et aller le plus loin possible dans cette compétition. On est positif et on continue à travailler.»

SEANCE D'ENTRAINEMENT DES LIONS APRES LA QUALIFICATION EN QUARTS : 12 «Coiffeurs» avec Papa Alioune Ndiaye

AliouCissé a remis ça. Après l'éclatante victoire des «Lions» devant le Zimbabwe (2-0), le sélectionneur national a préféré laisser les joueurs titulaires au repos pour n'effectuer sa séance d'entrainement d'hier, vendredi 20 janvier, qu'avec des «Coiffeurs» et les remplaçants. Ils étaient donc 12 Lions à fouler la pelouse du stade de Bongoville parmi lesquels, Papa Alioune Ndiaye. Blessé et remplacé par Henri Saivet lors du deuxième match, le milieu de terrain du Sénégal a repris service sous les ordres du médecin de l'équipe.

(Franceville, GABON) -AliouCissé n'a pas changé ses habitudes. Après la victoire (2-0) contre la Tunisie, le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal avait livré une séance d'entraînement avec les «Coiffeurs». Hier, ce sont encore les remplaçants et les joueurs laissés sur le banc qui ont effectué la séance après victoire (2-0) contre le Zimbabwe devant des supporters et une pléthore de journalistes.

Sous la conduite de Régis Bogaert, les joueurs présents à cette séance ont effectué plusieurs ateliers avant une opposition de six contre six sur une surface réduite. La séance a duré un tour d'horloge.

Papa Alioune Ndiaye a repris service

Toutefois, il faut relever la reprise des entrainements par Papa Alioune Ndiaye. Blessé et remplacé par Henri Saivet jeudi dernier, face aux «Warriors», le milieu de terrain des «Lions» qui avait bonne impression contre les Aigles du Carthage, a couru pendant 40 minutes avant de toucher le ballon sous la conduite du médecin de l'équipe nationale, Abdourahmane Fedior. Il devrait reprendre sa place lundi prochain face à l'Algérie. Le Sénégal, déjà qualifié est aussi assuré de terminer à la première place du groupe.