Afrique: CAN 2017 - Le Zimbabwe aborde le match face à la Tunisie avec un esprit de vainqueur

Les Fennecs ne comptent qu'un tout petit point après deux matches dans le groupe de B de la CAN 2017 et leur… Plus »

L'entraineur de la sélection d'Afrique australe a, par ailleurs, écarté l'idée que les problèmes financiers avec la fédération zimbabwéenne puissent avoir des conséquences négatives sur le rendement des joueurs. « Le problème est maintenant résolu et on ne pense qu'au match décisif face à la Tunisie », a-t-il ajouté.

« C'est un match décisif que nous aborderons avec un esprit de vainqueur et nous allons tirer les leçons de la défaite face au Sénégal et essayer d'avancer, a souligné Callisto Pasuwa, le coach des Warriors. Nous avons concédé quatre buts dans les deux premiers matches de la CAN, mais maintenant il faut tourner cette page et se concentrer sur le match de lundi pour composter notre billet pour le prochain tour, a-t-il indiqué. Face à l'Algérie, nous avons démontré que nous sommes capables de réagir et de s'adapter à n'importe quelle situation. Nous aurions pu décrocher la victoire n'eut étaient les quelques erreurs de positionnement, mais face à la Tunisie, ces erreurs ne sont pas à refaire ».

Le Zimbabwe affronte la Tunisie ce lundi, dans le cadre de la 3è journée de la CAN 2017. Surprenants face à une équipe algérienne totalement désorganisée au cours de la première journée (2-2), les Warriors ont montré leurs limites face à un bon Sénégal (0-2). Le Zimbabwe n'a pas démérité lors des deux premières journées, pour preuve il peut encore mathématiquement se qualifier pour le prochain tour de la CAN 2017.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.