Cote d'Ivoire: Recherche scientifique - Bakayoko-Ly Ramata mobilise les investisseurs

Le Pôle scientifique et d'innovation de l'université Félix Houphouët Boigny, sis à Bingerville, a été, le jeudi 5 janvier, le cadre d'une importante séance de travail, portant sur la valorisation économique des résultats de la recherche. L'objectif était de présenter les activités du pôle aux investisseurs.

Le Professeur Abou Karamoko, Président de l'Université Félix Houphouët-Boigny, a signifié sa reconnaissance à Madame le Ministre tout en remerciant ses hôtes qui ont effectué le déplacement pour prendre connaissance des activités des activités du PSI.

Situant le contexte spécifique de cette rencontre, en présence des principaux responsables de la communauté universitaire, Madame le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Professeur Bakayoko-Ly Ramata, a souligné que « la recherche est dynamique dans notre pays. Cependant, la valorisation économique des résultats, notamment le passage au stade industriel, pour produire de la richesse, en vue d'améliorer la qualité de la vie des populations, constitue la difficulté majeure à laquelle est confronté ce secteur d'activité ».

C'est pourquoi, elle a tenu à saluer l'engagement de Monsieur Inza Camara, Délégué Général du Bureau Economique de la Côte d'Ivoire aux Etats-Unis, Canada et Mexique, qui a permis la présence de Monsieur Kwasi Amin, Président d'Amber Keye Inc,et de M. Fulgence Walebo, Attaché commercial à l'Ambassade de Côte d'Ivoire aux Etats-Unis. Madame le Ministre a également adressé ses remerciements au Professeur Frédéric Dohou, Président du Conseil Africain de l'Entreprenariat et de l'Innovation (CAEI), Président du Réseau des Universités des Sciences et Technologies d'Afrique (RUSTA) qui a bien voulu prendre part à la séance de travail.

En vue de présenter aux financiers les potentialités du pôle scientifique et d'Innovation (PSI), en matière de recherche et d'innovation et les investissements susceptibles de booster les activités qui y sont conduites, cinq communications ont retenu l'attention des participants : d'abord, la présentation du potentiel de recherche de l'Université Félix Houphouët-Boigny et de son Pôle Scientifique et d'Innovation ; ensuite, celles de l'Unité de Recherche et de Production des Biopesticides (alternative à la lutte durable contre les parasites et ravageurs des cultures), du programme régional WAVE (Etude épidémiologique des virus des plantes à tubercules en Afrique de l'Ouest), de la création d'une unité de recherche et de production de phytomédicaments et le point sur les produits de la recherche valorisés ou en cours de l'être au Centre d'Incubation du Pôle. Ces présentations ont été faites respectivement par le Prof. Severin Aké, Chef du Service Recherche de l'UFHB, le Prof. Daouda Koné, Coordonnateur du programme doctoral Wascal sur les changements climatiques et l'agriculture durable, le Dr. Justin Pita, Coordonnateur du programme WAVE, le Prof. Mahama Ouattara, Coordonnateur du programme Phytomédicaments et M. Malik Bakayoko, DG de INOVIS, partenaire technique.

Pour clore la séance, Madame le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a réitéré ses remerciements aux investisseurs pour leur disponibilité et le soutien qu'ils envisagent apporter au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Une visite des installations (laboratoires, centre d'incubation, unités de production et de recherche) a permis aux bailleurs de fonds, de constater la matérialisation des communications susmentionnées.