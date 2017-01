Ile Maurice: Démission de SAJ comme PM - Ce qu'en pensent les Mauriciens?

opinion

Dans un message télévisé pré-enregistré, le samedi 21 janvier, le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth (SAJ), a annoncé que «l'heure est arrivée» pour qu'il «passe le flambeau» à son fils Pravind Jugnauth. Soit, le «leader du parti majoritaire à l'Assemblée nationale».

«Il est temps pour que le pays ait un leadership jeune qui incarne l'avenir», a fait valoir SAJ. Ce dernier soumettra sa démission comme Premier ministre à la présidente de la République lundi matin. Qu'en pensent les Mauriciens ?

Iqbal Rossunally, 34 ans :

«Pourquoi prendre une décision aussi hâtivement? De toute façon, Pravind Jugnauth est faible. Dans la conjoncture actuelle, le seul qui pourrait prendre les rênes du pays est Navin Ramgoolam. Mais avec ses affaires en cour, cela ne va pas être simple. L'autre problème est qu'il n'y a pas d'autre alternative. C'est sûr, cela cache quelque chose. Des décisions si importantes ne peuvent être prises en cachette.»

Reshad Azaree, 50 ans :

«Cela ne m'étonne pas. C'est tout le temps eux. Si ce n'est pas Jugnauth, c'est Duval, sinon c'est Ramgoolam ou Bérenger. Ils font ce qu'ils veulent avec ce pays et nous, à part travailler et payer des taxes, on ne peut rien faire. Jugnauth père et fils se passent le pouvoir entre eux, mais savez-vous à quel point les démarches administratives sont fastidieuses si jamais moi, je veux transférer mon business au nom de mon fils?»

Stéphanie Jean, 27 ans :

«La politique me sort par tous les pores. C'est du pareil au même. On nous avait vendu une alliance avec SAJ en tant que Premier ministre et Xavier-Luc Duval en tant que no 2. Là, on nous annonce des changements radicaux qui nous prennent de court. Il aurait fallu avoir recours aux élections! C'est à se demander ce qu'ils ont fait ces deux dernières années à part briser leurs promesses.»

Koveen Pumbien, 24 ans :

«Samedi après-midi, fin de mois. Tout le monde est en mode relax et on nous annonce de telles décisions? C'est le pire moment car pour le coup, tout le monde s'en fout, on a mieux à faire! C'est peut-être leur but? Nous endormir? S'en aller ainsi, sur la pointe des pieds, passer le relais à son fils, avoir une opposition qui menace de démissionner, des transfuges... On ne sait vraiment plus où on va, c'est la pagaille totale.»

Graig Grace, 28 ans :

«Remaniement ou pas, cela ne fera pas de grande différence. Ce seront les mêmes têtes qui seront en place, même si les élus changent de maroquin. Aucun d'eux n'a de spécialisation pour tenir son ministère, donc je ne m'attends pas à un grand changement. Quant à la passation de pouvoirs, c'est inacceptable. J'espère que cela ne mènera pas à une situation d'instabilité. Beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec cette façon de faire car lors des élections, personne n'a voté pour Pravind Jugnauth en tant que Premier ministre.»