Algérie: Ligue 1 Mobilis (16e journée) - L'Aigle noir sur le podium

Alger — La victoire de l'USM Bel-Abbès chez l'USM El Harrach (2-0) et l'ES Sétif qui remonte sur le podium après sa victoire (1-0) dans le derby de l'Est contre le CS Constantine sont les faits saillants de la 16e journée de Ligue 1 Mobilis, disputée samedi et amputée de trois matchs, ayant été reportés à une date ultérieure.

L'USMBA a attendu la 2e mi-temps pour assommer les Harrachis, d'abord par Zouari (49'), puis Bouguelmouna (54'), au moment où les Sétifiens se sont contentés d'une seule réalisation, signée Kenniche (32') pour venir à bout du voisin constantinois.

Un court mais précieux succès pour l'Aigle noir, qui outre le prestige de remporter ce grand derby de l'Est, se hisse sur la 2e marche du podium, ex-aequo avec le MC Oran, avec 28 points chacun.

Le CA Batna s'est montré tout aussi irrésistible en accueillant l'Olympique de Médéa, dont il est facilement venu à bout (3-0), grâce notamment à Benmansour (30'), Bahloul (33') et Mesfar (68').

Une importante victoire à domicile pour le club des Aurès, qui s'éloigne provisoirement de la zone rouge, avec désormais trois longueurs d'avance sur les actuels premiers clubs non relégables, à savoir la JS Kabylie, le DRB Tadjenanet et le CR Belouizdad.

L'OM, en revanche marque le pas après un excellent début de saison et se retrouve 5e, avec 25 points. Une place qu'il partage ex-aequo avec la JS Saoura, qui de son côté a battu le DRB Tadjenanet (2-1), grâce notamment à Mustapha Djallit, auteur d'un doublé.

L'ancien fer de lance du MC Alger a commencé par débloquer la situation en transformant un penalty à la 50e minute, avant de revenir à la charge à la 83e, au moment où Djahel a sauvé l'honneur pour les visiteurs à la 90'+3.

A l'instar de l'ESS, le NA Hussein Dey s'est contenté du minimum requis pour surclasser le RC Relizane. Un but signé Laribi, pile à l'heure de jeu, et qui permet aux Sang et Or de se hisser à la 6e place du classement général, avec 24 points. Pour sa part, le RCR reste scotché à l'avant-dernière place, avec seulement 13 unités au compteur.

Cette 16e journée de Ligue 1 Mobilis est amputée des matchs MO Béjaïa - USM Alger, MC Oran - CR Belouizdad et MC Alger - JS Kabylie, car certains parmi ces clubs déplorent l'absence de certains joueurs internationaux, actuellement retenus en équipe nationale A et en sélection militaire.