Algérie: Le fruit des réformes scolaires visible dans 9 ans

L'intervention des brigades de l'Armée nationale populaire (ANP) et de la Gendarmerie nationale (GN) se poursuit… Plus »

La ministre a également suivi un exposé sur le secteur de l'éducation dans la wilaya, ses infrastructures, son encadrement, ses effectifs, la santé et l'alimentation scolaires et la formation.

Pour Mme Benghabrit, certaines difficultés exigent la "consolidation" des efforts de la tutelle à l'échelle centrale, des autorités locales et des partenaires du secteur de sorte à surmonter toutes les entraves et corriger les dysfonctionnements pour être à la hauteur du soutien de l'Etat et des aspirations de la wilaya.

Notant que ces réformes sont engagées sur les deux plans essentiels de la pédagogie et de la gouvernance, Mme Benghabrit a exprimé sa disposition pour le dialogue, l'écoute et la prise en charge des préoccupations des travailleurs du secteur.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.