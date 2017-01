Algérie: Intempéries - L'armée poursuit ses interventions pour la réouverture des routes

Alger — L'intervention des brigades de l'Armée nationale populaire (ANP) et de la Gendarmerie nationale (GN) se poursuit pour la deuxième journée consécutive, dans la 2ème région militaire, en vue de rouvrir les routes bloquées par la neige, et prêter assistance aux citoyens qui trouvent des difficultés pour se déplacer, s'approvisionner et subvenir à leurs besoins essentiels, a indiqué samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Dans la wilaya de Sidi-Bel-Abbès, où les chutes de neige se poursuivaient dans les zones sud, les brigades de l'armée poursuivaient leurs efforts, en coordination avec la GN et la Protection civile, en vue de rouvrir les routes et acheminer les aides aux citoyens isolés par la neige.

Dans les wilayas de Naâma et d'El Bayadh qui ont connu d'importantes chutes de neige, accompagnées de formation de verglas sur les routes et chaussées, les brigades de l'armée et de la GN, en coordination avec les Services des travaux publics et de la Protection civile, ont multiplié leur intervention en vue de rouvrir les routes et parvenir aux éleveurs et populations nomades pour les assister et leur fournir les besoins essentiels.

Les mêmes efforts ont été déployés dans la wilaya de Tlemcen pour la réouverture des chemins, et pour parvenir aux citoyens isolés à cause de l'amoncellement de la neige, notamment au niveau des communes situées dans le sud de la wilaya et sur les hauteurs des montagnes, précise la même source.

"La solidarité des éléments de l'armée envers les citoyens se poursuit depuis les premières chutes de neige, en étroite collaboration et coordination avec les autorités civiles, qui ont également mobilisé d'importants moyens de Travaux publics et Protection civile", conclut la même source.