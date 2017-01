Ile Maurice: Une société mauricienne produira de l'engrais organique en Afrique du Sud

Marché conclu pour Areff Yacoobally, président de Nanowin Technology. Il vient de signer un contrat pour la fourniture de 1 000 tonnes d'engrais organiques par mois à Peebles Plant, une société sud-africaine. Le document a été signé par Areff Yacoobally et Dianne Goodwin, directrice de Peebles Plant.

En raison de l'importance de la commande, c'est en Afrique du Sud même que Nanowin Technology se propose de monter une unité de production d'engrais organiques. L'entreprise mauricienne vise à propager l'utilisation d'engrais organiques dans autant de pays que possible sur le continent africain.

Mais dans l'immédiat, la société doit se soumettre à certaines procédures administratives. L'une d'elles consiste à passer les tests de Control Union en vue d'obtenir sa certification de l'Union européenne. Ce qui devrait faciliter son projet d'installation en Afrique du Sud. Basé à Rotterdam, Pays-Bas, Control Union est un organisme d'inspection et de certification des produits, des activités, et des systèmes dans plusieurs secteurs dont l'agroalimentaire, le textile, l'agriculture, le secteur de production du bois et des biocarburants. Ces tests seront effectués à Maurice sur la base d'une production qui sera réalisée par des équipements dont la capacité de production s'élève à une tonne d'engrais par mois.

Pour Areff Yacoobally, la signature de ce contrat est le début d'une aventure sur le continent africain. «Nous voulons sensibiliser autant de pays africains que possible sur les bienfaits d'engrais organiques fabriqués à partir des déchets tels que les restes de légumes ou les déchets agricoles», dit-il.

Le président de Nanowin Technology envisage de lancer une ligne de production de produits agricoles à partir d'un vaste système de recyclage des déchets qui sont disponibles partout. «Grâce à cette initiative, il est possible d'accentuer la production agricole pour nourrir les populations et en même temps, contribuer à enrichir le sol menacé par une utilisation poussée d'engrais chimiques», affirme-t-il.

Avant d'envisager l'Afrique comme une plateforme pour l'exportation de son savoir-faire en matière de production d'engrais organiques, Areff Yacoobally a transformé son potager familial dans la périphérie de Rose-Hill en un véritable laboratoire de recherche et un espace de démonstration des effets positifs d'engrais organiques sur l'évolution des plantes, arbustes, et arbres décoratifs, entre autres. Dans son potager poussent en abondance tomates, choux fleurs et laitues, entre autres. Les plantes de son potager atteignent des dimensions et une croissance supérieures à celles cultivées selon la méthode conventionnelle. Il en est de même pour les fruits. «Les engrais organiques que nous proposons sont capables d'assurer une croissance rapide des plantes grâce au renforcement des capacités des racines à stocker l'eau.»

Dans l'immédiat, le potentiel du marché mauricien n'est pas la priorité d'Areff Yacoobally. Mais si jamais l'intérêt pour les engrais organiques qu'il propose se manifeste, il travaillera de préférence avec des organisations et des autorités locales qui disposent d'un service de collecte et de ramassage d'ordures. «C'est une des conditions indispensables pour installer à Maurice une unité de production d'engrais organiques», souligne Areff Yacoobally.

Qui sont-ils ?

Dianne Goodwin est détentrice d'un doctorat en conservation de la nature et formatrice au sein de la South African Green Industries Council. C'est un fervent défenseur de pratiques agricoles favorisant le recours à des engrais organiques.

Nanowin Technology a fait de la production d'engrais organiques son cheval de bataille pour la lutte contre la faim et la pauvreté en Afrique. Ses engrais sont produits à partir de déchets agricoles, de résidus issus des opérations de transformation de poisson, de restes de légumes et de déchets en provenance des marchés.

Peebles Plant est reconnue en fournisseur d'arbustes et de plantes pérennes aux pépinières qui vendent ces produits au détail. Les plantes pérennes ont la capacité de résister aux aléas climatiques.