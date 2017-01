Ile Maurice: Jocelyn Chan Low - «Pravind Jugnauth part avec un handicap»

Il y a un problème de légitimité morale car l'alliance Lepep a présenté SAJ comme PM pour affronter le tandem Ramgoolam-Bérenger. Durant la campagne électorale, il n'a jamais été question que Pravind Jugnauth devienne PM. D'autant que MedPoint était à la base de la cassure entre le MMM et le MSM. Le contexte est assez difficile. Un gouvernement et son chef doivent être perçus comme légitimes. Le nouveau PM part donc avec un handicap. C'est dommage.

D'abord, parce qu'il y a la question d'une élection partielle qui servira de test pour la légitimité de la passation. Avec le «labour revival» et la baisse de la cote de popularité de l'alliance au pouvoir, ce sera compliqué pour le gouvernement. Je ne dis pas que celui-ci va perdre les élections, mais tactiquement, c'est difficile. Puis, SAJ reste parce qu'il ne peut pas devenir président. Il faut aussi qu'il perpétue cette légitimité acquise en 2014. Le peuple a voté pour lui comme PM et sa présence rassure certains.

SAJ démissionne comme Premier ministre (PM) et demande à la présidente de la République de nommer son successeur. L'ensemble du cabinet est également révoqué. Il faudra un remaniement in toto et tous les ministres devront prêter serment. S'il y a des problèmes, la présidente peut également dissoudre le Parlement. Mais je ne crois pas qu'elle le fera. La question qui se pose: que deviendra SAJ?

