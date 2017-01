Guinée: Médiation d'Alpha Condé en Gambie - Le RPG arc-en-ciel salue un acte de bravoure de son fondateur

"Il travaille, cela ne doit déranger personne. Ecoutez bien vous les journalistes ce que je vais dire, c'est le peuple qui va lui demander son troisième mandat, n'en déplaise aux détracteurs. Ce n'est pas notre affaire, c'est le peuple qui va lui demander parce qu'il travaille. La situation qui prévalait en Gambie, dépassait tous les commentaires. Il y avait trois pays qui voulaient une intervention militaire en Gambie, le président Alpha Condé a dit qu'il faut dialoguer. Le chef de l'Etat a gagné et le président sortant, Yaya Jammeh a fini par accepter d'abandonner le pouvoir. C'est un acte extraordinaire que notre président vient de poser", affirme la députée devant ses partisans acquis à sa cause.

