Afrique: CAN 2017 - Une histoire de 10 milliards de corruption

Info ou intox ? Toujours est-il que l'information occupe la une du journal Echos du Nord dans son édition 396 du vendredi 20 janvier « Une radio périphérique a envoyé un enregistrement audio sur internet qui parle d'une possible transaction entre les staff camerounais et Gabonais.

Contre la somme de 10 milliards de fCfa. » Au sujet du match qualificatif pour le second tour de la poule A qui opposera le Gabon pays organisateur au Cameroun qui aura lieu Dimanche 22 Janvier. Une rencontre importante pour les lions et les panthères qui joueront leur va tout. Cette rumeur de corruption a d'abord circulé dans les maquis et les points chauds de Libreville avant d'être relayée par la presse.

Sur le sujet, Roger Milla, le goleador Camerounais rencontré par la presse à été catégorique « Le Cameroun va jouer pour gagner, aucun calcul n'est envisagé »

« Le match qui opposera les panthères du Gabon aux Lions indomptables du Cameroun sera-t-il truqué ? Beaucoup de personnes, sur les réseaux sociaux, pour l'instant répondent par l'affirmative. Sans pour autant en apporter la preuve. Une radio périphérique a envoyé un enregistrement audio sur internet qui parle d'une possible transaction entre les staff camerounais et Gabonais. Contre la somme de 10 milliards de fCfa.

Les Camerounais seraient prest à lever le pied pour permettre aux Gabonais de gagner le match et de poursuivre la compétition.

Peut on juger de telles affirmations crédibles ou plausibles ? Une réponse « normande » ne peut s'imposer au vue du passé sulfureux de certaine personnes faisant parties des Deux staffs. BOA qui devrait etre à la manœuvre si un tel deal existe, est un habitué de la méthode. Il n'a pas gagné le droit d'organiser la compétition face au Ghana et surtout l'Algérie sur la seule qualité du dossier présenté.

La preuve est faite chaque jour que c'est en Algérie et non au Gabon qu'il fallait se retrouver pour la can 2017. Structures d'accueil insuffisantes, inexistantes à certains endroits, stade inachevé, manque d'engouement populaire... Le Gabon n'a pu obtenir cette compétition malgré toutes les lacunes qu'en agissant sur un autre levier.

Il est fort possible que ce pays actionne le même levier, avant Dimanche pour sauver boa fc en perdition. Et sauver la junte elle-même. Comme l'a si bien dit Geoffroy Gelatier, sur la chaine Française info sports de canal plus, « Une élimination prématurée des panthères du Gabon au premier tour de la can peut s'avérer être une bombe que les autorités politiques auront du mal à canaliser »

Ce risque peut il emmener la junte au pouvoir à vouloir actionner le levier de la corruption qu'il maitrise bien ? Sans doute. Il faut espérer, pour le football africain qu'il ne s'agisse que de bruits sans fondement. Que le meilleur l'emportera entre boa fc et les lions indomptables du Cameroun »