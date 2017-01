Gambie: Adama Barrow sera installé à Banjul après la sécurisation du pays (CEDEAO)

M. De Souza a fait savoir que les troupes seront immobilisées en Gambie pendant un certain temps, pour que la CEDEAO puisse "s'assurer que le calme est vraiment revenu et qu'il n'y a pas d'actes de sabotage et que la sécurité est bien faite".

"Les conditions de sécurité exigent que les troupes que nous avons envoyés puissent prendre le temps de sécuriser mètre par mètre Banjul et les autres villes. Une fois que les troupes pourront garantir (... ) la sécurité, il partira. Le plutôt possible sera le mieux", a-t-il expliqué.

Le président de la commission de la CEDEAO a indiqué que le retour en Gambie d'Adama Barrow nécessitera que l'organisation communautaire "puisse mettre un certain accent sur la défense et l'unité nationale".

Adama Barrow Sworn in as New President

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.