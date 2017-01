Mauritanie: Le Président de la République " L'accord obtenu est une victoire pour la Gambie et pour toute la région "

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a déclaré samedi matin, à son retour à Nouakchott en provenance de la Gambie, que la Mauritanie a joué un rôle déterminant dans la médiation qui a abouti à un accord politique mettant fin à la crise gambienne, saluant le rôle joué dans ce sens par son homologue guinéen Pr Alpha Condé.

Dans sa réponse à une question de l'Agence Mauritanienne d'inforamation (AMI), le Président de la République a dit que les résultats obtenus concrétisent ce qui a été convenu avant-hier avec l'ex président gambien Monsieur Yahya Jammeh.

Il a souligné que cet accord est une victoire pour les partisans de la paix contre les prêcheurs de la violence et ceux qui battent les tambours de la guerre croyant pouvoir régler ce problème par cette option.

Le Président de la République a indiqué que notre région jouit d'une importance primordiale et il est de notre responsabilité tous de la préserver et lui éviter les dangers afin de la tenir à l'écart de la liste des huit zones enflammées que compte le continent africain.

C'est ce qui allait arriver si l'option de la violence avait été adoptée pour résoudre le problème gambien, a-t-il affirmé.

Il a ajouté que la sagesse et le sens du sacrifice de l'ancien président gambien et les efforts de la médiation conjointe ont conduit à cet accord historique qui marque la victoire de la paix, du développement et de la stabilité, non seulement pour la Gambie, mais pour la région toute en entière.

Le Président de la République a adressé à cette occasion ses remerciements à l'ancien président Yahya Jammeh pour son engagement à respecter le contenu de l'accord obtenu, félicitant le peuple gambien pour cet accord important tant pour la Gambie que pour ses voisins, malgré l'absence de perception de certains pour cela.

Le Président de la République a également félicité le président gambien élu l'appelant au respect de l'accord qui va renforcer la cohésion du peuple gambien et consolider la stabilité et la sécurité dans ce pays.

Il a en outre émis le voeu que le nouveau président gambien oeuvre à la préservation et au renforcement des importants acquis réalisés par la Gambie.

Le Président de la République a félicité également le président gambien sortant pour avoir accepter sa défaite en vue de préserver les acquis du peuple gambien et a dit que l'accord mentionne le départ du président Yahya Jammeh vers un pays africain avec toutes les garanties pour lui, pour sa famille et ses partisans, tout en lui donnant la possibilité de revenir dans son pays quand il le veut et comme il veut.