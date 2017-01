Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat féminin - Bientôt une "Maison de la femme" à Gagnoa

La première maison de la femme en Côte d'Ivoire s'ouvre en mai prochain à Gagnoa, capitale de la région du Goh. C'est un projet d'Africa femmes initiatives positives en collaboration avec les élus et les leaders de la région.

Il regroupe 5 communes (Gagnoa, Guibéroua, Oumé, Diégonéfla et Ouragahio) et 3 groupes ethniques (Bété, Gouro et Gban). La présentation officielle de ce programme a eu lieu le vendredi 20 janvier 2017, à la Chambre de commerce et de l'Industrie de Côte d'Ivoire.

« La Maison de la femme se veut un espace pour le déroulé de toutes les activités d'informations, d'échanges et de renforcement de capacités, d'assistance juridique et social des femmes.

C'est la décentralisation de la Plateforme de l'entreprenariat féminin pour des activités de proximité », a indiqué Désirée Djomand, présidente de l'Afip.

Pour Aimée-Zégbeyoux, présidente de l'association des femmes juristes de Cote d'Ivoire (Afjci) et caution morale de ce projet-pilote, « La Maison de la femme sera un centre de ressources, d'information et de formation, un centre d'appui intégré d'incubation pour l'entreprenariat féminin, un médiathèque, il aura des conseils juridiques, de l'assistanat et de l'accompagnement, ainsi que de divers services sociaux ».

Selon Martin Bohouet, 1er vice-président de l'association des ressortissants de la région du Goh, représentant, Joachim Djédjé, président de cette régionale, la femme est au cœur du développement de la Cote d'Ivoire.

Aussi « ce projet est un bel exemple d'union des fils et des filles de région qui mutualisent leurs actions pour un meilleur encadrement des femmes de ladite région », s'est-il félicité.

Pour sa part Issouffou Ouattara, représentant la Cci-Ci, partenaire institutionnel de ce projet, a affirmé que cette action de valorisation de la femme a pour but de contribuer à la croissance économique de la Côte d'Ivoire.