Guinée: Kanté Aly Badra - "Des mécaniciens, des maçons, des commerçants ont été recrutés à la fonction publique"

Nous sommes en train de chercher les voies et moyens pour ne pas nous laisser tromper une nouvelle fois. La plupart de ces contractuels ont fait six ans ou sept ans avec le département".

On s'est investi et c'est le peu qu'on gagnait dans les privées qu'on dépensait pour aller donner les cours dans les écoles publiques.

On s'est engagé dans cette dynamique. On a fait trois(3) ans d'abord sans rien. Mais avec l'espoir qui a été donné, les enseignants qui ont été engagés ont renoncé à leurs privilèges dans les écoles privées.

"Nous, on évoluait dans les écoles privées. C'est dans ça, on a été identifié par certains responsables de l'éducation. Le professeur Alpha Condé venait d'être élu comme président de la République en 2010.

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.