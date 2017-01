Cote d'Ivoire: Cinéma - "À qui le tour" ? pour lutter contre le SIDA

"A qui le tour". C'est le nouveau feuilleton destiné à la sensibilisation à la lutte contre le Vih/Sida que les ivoiriens vont découvrir d'ici un mois, sur les antennes de Rti 1.

Ce feuilleton vient intensifier la sensibilisation et la circulation de l'information sur cette pandémie et les maladies sexuellement transmissibles qui continuent de faire des ravages en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une contribution de Vincent Kassy Offantché, enseignant à l'Istc polytechnique et patron de Quimy images.

En tant que producteur de ce feuilleton, il a donné le premier coup de clap du tournage le 13 janvier, dans le village de Kami, situé à 4 km de la commune de Yamoussoukro. Village qu'il a choisi pour travailler en toute quiétude à la réalisation de ce feuilleton de 13 épisodes de 26 mn chacun.

Et il bénéficie de l'appui des comédiens de la troupe théâtrale « Croco-théâtre » de Yamoussoukro. Comme l'a expliqué Vincent Kassy Offantché, « à qui le tour» aborde 8 thèmes principaux.

« La tradition face aux maladies incurables ; la prévention par l'utilisation des préservatifs, l'abstinence et la fidélité ; la Prévention de la transmission mère-enfant (Ptme); les risques face à la dépravation et au vagabondage sexuel; le dépistage volontaire et le dépistage systématique; la cure par les Anti retro viraux (Arv); le soutien psycho-social; la stigmatisation et le lavage des mains pour éviter de nombreuses maladies dont ébola».

Et le producteur de souligner : « A la fin de la diffusion du feuilleton, 55% des téléspectateurs de la Rti1 et 35% des populations rurales de 4 régions à fort taux de prévalence en Côte d'Ivoire seront conscients des risques liés à la transmission mère-enfant et réduire les comportements à risque ».

Rabé Gnapi Florent, responsable de la communication au Fonds national de lutte contre le Sida (Fnls), présent à ce premier coup de clap, a expliqué que ce film est financé par sa structure parce qu'il aborde plusieurs thèmes d'importance capitale dans la lutte contre le Vih/Sida.

Il s'est dit convaincu qu'il va contribuer à une prise de conscience des populations et donc à un changement de comportement à même de freiner l'élan de cette maladie.

« A qui le tour» bénéficie également de l'onction du ministère de la Santé et de l'hygiène publique.