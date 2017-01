Mauritanie: Le pays reçoit le Bouclier de l'organisation arabe du Tourisme

En marge, des activités de la Foire internationale Fitur du Tourisme, notre pays a reçu, samedi soir, à Madrid, le Bouclier de l'organisation arabe du Tourisme pour ses efforts visant la promotion du tourisme dans le monde arabe.

La remise de cette importante distinction a eu lieu lors de la rencontre entre la ministre du commerce, de l'industrie et du tourisme, Mme Naha Mint Hamdi Ould Mouknass et le président de l'organisation arabe du Tourisme, Dr. Bendar Fahd Al Fahd.

La rencontre a été également l'occasion de passer en revue les relations de coopération entre la Mauritanie et cette importante organisation arabe et les voies et moyens de les développer, notamment dans le domaine du Tourisme.

Les entretiens entre les deux parties se sont déroulés en présence de SEM. Sidi Ould Sidi Ali, ambassadeur de la Mauritanie en Espagne, du directeur général de l'Office national du Tourisme, M. Mohamed Mahmoud Ould Ebe Ould Ene et du directeur des Etudes et de la Programmation au ministère du commerce, de l'industrie et du tourisme, M. Abou Kissy DJellel.