Afrique du Nord: 27 éditeurs algériens au 48e Salon du livre du Caire

D'autre part, l'écrivaine algérienne Hanine Omar, prendra part aux activités prévues en marge de ce salon. S'intéressant au patrimoine et la critique littéraire, elle a édité plusieurs ouvrages dont "Indama tabtassim el malaika" (Quand les anges sourient), un roman sorti en 2003, et deux recueils de poésie parus en 2009 et 2010.

Hamidou Messaoudi a précisé à l'APS que plus de 800 titres seront présentés à ce rendez-vous littéraire, estimant "très faible" la participation des maisons d'édition algériennes qui "manquent, pour la plupart, de culture de participation" aux foires internationales du livre pour promouvoir leurs publications et les écrivains algériens, selon lui.

