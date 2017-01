Angola: Huambo - Le gouverneur de la BNA exige une gestion transparente aux banques commerciales

Huambo — Le gouverneur de la Banque Nationale d'Angola (BNA), Walter Filipe da Silva, a appelé vendredi, à Huambo, les banques commerciales à une gestion plus transparente et sûre, en mesure de se conformer aux normes et pratiques internationales visant à la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent.

Le responsable a tenu ces propos durant l'acte de clôture de la série de conférences sur "Protection et valorisation du kwanza par la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme", réalisée dans les provinces de Cabinda, Huila, Benguela et Huambo.

"Nous voulons que les banques commerciales soient bien gérées et soient, avant tout, en conformité avec les normes et pratiques internationales, à travers de systèmes technologiques et de gestion de la comptabilité, afin de protéger les transferts et en même temps, veiller à ce qu'ils soient pour des fins licites", a-t-il souligné.

Walter Filipe da Silva a affirmé que la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent étaient importants, cependant, il est nécessaire de protéger le système financier national et les transferts effectués dans le même, qui, à leur tour, doivent être effectués en conformité avec la loi et les bonnes pratiques, pour qu'ils soient légitimes et justes, en vue de la prospérité des familles et l'économie.

Il a ajouté que l'un des grands défis de la BAN pour avoir un système financier dynamique et avec la capacité de financer les ménages avec des prêts au logement et automobile, ainsi qu'aux sociétés, le crédit du Trésor et celui du pré-investissement, passait par la protection des transactions dans le processus économique.

Ce défi de la nature mondiale, selon le gestionnaire, est obligatoire pour tous les pays, les systèmes financiers, les banques, les entreprises et les ménages, ce qui nécessite, par conséquent, le respect des règles, sous peine d'être placé en marge du processus économique.

Malgré ce défi, Walter Filipe da Silva, qui a admis il y avait quelques faiblesses dans le système financier, a noté que la réduction significative du prix du baril de pétrole sur le marché international avait créé de grandes difficultés dans l'impulsion du processus économique du pays et à la prospérité des familles angolaises.

Il a informé que le conseil d'administration de la Banque Nationale d'Angola implantait une forte prise de conscience sur la nécessité de prévenir et de lutter contre le blanchiment d'argent pour la prospérité du pays et des familles, travaillant à cette fin, avec discipline et montrant aux régulateurs internationaux que l'Angola est ferme dans la prévention et la lutte contre les pratiques illicites.

Ont participé à l'acte, assisté par le vice-gouverneur de la province de Huambo pour le secteur économique, Joaquim Rodrigues da Conceição, des cadres de l'administration locale, des gestionnaires des banques commerciales, des entrepreneurs et des membres des organes de défense et de sécurité.