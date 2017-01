Burkina Faso: Soldats radiés - «Le général(1) n'a encore rien vu !

Après moult démarches, le dossier des soldats radiés de l'armée est aujourd'hui entre les mains du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN). La rencontre a eu lieu le vendredi 20 janvier 2017 et l'objectif est, selon le président de l'institution, Benoît Kambou, d'écouter ces ex-militaires en vue d'étayer leur dossier et de proposer à l'autorité le mode de règlement idoine.

Le 7 juillet 2011, après une mutinerie, avec des scènes de violence et de pillages, qui a démarré à Ouagadougou et a ensuite gagné les autres garnisons du pays, 566 militaires sont radiés par décret présidentiel.

Il nous souvient qu'une chasse aux croquants avait été organisée, notamment à Bobo, et de nombreux morts ont été comptés dans les rangs de ceux alors considérés comme des mutins. Les autres ont été embastillés, puis libérés ... une année et demie plus tard.

Depuis lors, ces ex-militaires font des pieds et des mains pour être réhabilités et réintégrés. Si les uns invoquent le pardon, les autres crient à l'injustice, clamant leur innocence.

Conférences de presse, sit-in et audiences avec des autorités responsables d'institutions ont jusque-là été leurs principales armes, les démarches les plus récentes ayant été le sit-in devant l'état-major général des armées, pour dire un mot à la hiérarchie, et l'audience à eux accordée par le chef de fille de l'Opposition burkinabè, Zéphirin Diabré.

Vendredi dernier, les plaignants ont été les hôtes du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN).

Ils sont venus se confier à cette structure dont l'une des principales missions est de mettre en œuvre les recommandations formulées par la sous-commission «Vérité- Justice-Réconciliation» de la Commission de la réconciliation nationale et des Réformes.

L'ambition, selon le président du HCRUN, Benoît Kambou, est d'écouter ces ex-soldats visiblement à cran, de recueillir leurs doléances et plaidoiries.

« En les écoutant, cela nous permettra de les comprendre. Nous leur avons donc conseillé de nous dire tout ce qu'ils avaient au fond du cœur.

Aujourd'hui nous commençons avec eux. Les prochaines fois, ce seront les policiers radiés, les victimes du coup d'Etat de septembre 2015, les travailleurs déflatés et les victimes de l'Insurrection.

Nous allons les écouter et s'il faut entendre leur hiérarchie, l'entendrons. Ce ne sera certes pas une confrontation, mais on fera tout pour entendre celui qu'il faut entendre. A l'issue de ces auditions, nous proposerons des pistes de règlement à l'autorité ».

Parmi les auditionnés du jour, le porte-parole du groupe, l'ex-soldat de 1re classe Madi Tapsoba, s'est exprimé en ces termes : « Nous sommes là pour que la lumière se fasse. A nos chefs militaires qui bloquent notre dossier, nous disons que le Burkina appartient à tout le monde...

Aujourd'hui j'ai perdu tout ce qui me reste. Les textes militaires prévoient d'abord un conseil de discipline précédé d'une commission d'enquête avant de statuer sur le sort d'un soldat. Ce qui n'a pas été fait. Juridiquement, c'est arbitraire.

Notre sort a été décidé de façon unilatérale. Nous avons demandé pardon à la population. Mais de grâce, que les chefs militaires soient honnêtes avec eux-mêmes».