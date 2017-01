Angola: Huíla - L'ambassadeur chinois promet d'attirer des investissements pour le tourisme à Huíla

Il a souligné que c'était sa deuxième visite à Huíla, et qu'il avait noté des changements profonds sur le plan social et économique, se disant à cet effet, prêt à stimuler les entreprises de son pays à participer de façon positive et active dans la coopération avec l'Angola.

"La province de Huíla est merveilleuse et va attirer des investissements et de nombreux touristes chinois", a ajouté l'ambassadeur.

Parlant à la presse au sortir de la rencontre avec le vice-gouverneur de Huila pour le secteur politique et social, Mme Maria João Chipalavela, le diplomate chinois a dit que les principaux domaines de coopération étaient le tourisme, la construction d'infrastructures pour le développement du tourisme, la formation du personnel, l'agriculture, l'élevage et une étude de recherche pour la conservation de la biodiversité.

