Angola: Cabinda - Appel à la promptitude des effectifs de la FAN

Cabinda — Le commandant de l'aérodrome de manoeuvres de la Force aérienne Nationale (FAN) à Cabinda, le lieutenant-colonel Antonio Victorino, a appelé les effectifs à être toujours préts pour défis de l'avenir.

L'officier de la FAN parlait à l'acte commémoratif des 41 ans de la création de la Force Aérienne Nationale samedi 21 janvier, à travers le pays.

A l'occasion, il a souligné que dans la province de Cabinda, bien que soit le moment de réflexion et d'analyse profonde de la trajectoire de cette branche, «il est nécessaire projeter l'avenir compte tenu de la mission de défendre et de protéger l'espace aérien national, et en particulier la région militaire de Cabinda".

"Ce samedi, nous célébrons le 41e anniversaire de la création de notre branche, je demande que nous fassions une profonde réflexion sur notre passé et les défis futurs qui nous attendent, assumant le compromis d'accomplir intégralement les ordres et recommandations supérieures", a-t-il dit.

Il a ajouté que l'Etat et le peuple angolais avaient toujours mis leur confiance dans la FAN pour la défense de l'espace aérien national, et nous ne devons pas abuser de cette confiance, mais plutôt fortifier notre cohésion et préparation au combat".

L'acte a eu lieu à l'aérodrome de Cabinda, en présence d'officiers du commandement de l'aérodrome de manœuvres de l'FAN à Cabinda.