On avait dit que les Etalons étaient au petit trot vers la qualification. Un petit coup d'accélérateur a suffi aux hommes de Paulo Duarte pour revenir à Libreville où ils disputeront les quarts de finale de cette 31e Coupe d'Afrique des Nations.

En effet, Préjuce Nakoulma et les siens ont dominé les Bissau-Guinéens sur le score de 2 buts à 0, en toute maîtrise. Et pendant ce temps, Panthères et Lions indomptables se sont quittés dos à dos (0-0), laissant la première place au Burkina Faso.

Si le Burkina devait être le vainqueur de cette 31e CAN, ce serait sans doute en partie grâce à ce collectif, bonifié par un Hervé Kouakou Koffi (20 ans), le gardien de l'ASEC d'Abidjan.

Lors de cette ultime sortie de la poule A, les nôtres ont fait preuve de maturité et d'expérience face à une assez naïve équipe de Djurtus.

D'entrée de jeu, Alain Traoré et ses coéquipiers mettent le sabot, pardon le pied, sur le ballon et ouvrent le score par Préjuce Nakoulma en toute décontraction (12e mn).

Puis on laisse passer l'orage qui a eu cours après l'ouverture du score. Paulo Duarte, fidèle à son système de jeu sans véritable avant-centre déroge à son principe et aligne Aristide Bancé en pointe.

Au milieu, Charles Kaboré et Razack Traoré à la récupération, pendant que l'animation offensive est laissée à Bertrand Traoré et Préjuce Nakoulma sur les côtés. Et juste derrière le géant de l'ASEC, un Alain Traoré au mieux de sa forme.

En possession de la balle, les Burkinabè produisent un jeu séduisant fait de passes et de sang-froid. Sans le ballon, c'est un mouvement d'ensemble qui gêne considérablement les assauts de l'adversaire.

Une gestion parfaite qui s'appuie sur un excellent gardien de but qui aura fait un match sans faute, multipliant les arrêts et autres interventions décisives quand sa défense venait à être battue.

En seconde période, on prend les mêmes et on recommence. Bertrand Traoré (58e mn), sur une passe décisive de Préjuce Nakoulma à la suite d'un contre, double la mise et envoie définitivement le Burkina Faso en quarts de finale.

Au technicien portugais alors d'opérer coup sur coup des changements afin de pouvoir gérer : Aristide Bancé est remplacé par Cyrille Bayala, Alain et Bertrand Traoré, respectivement, par Blati Touré et Bakary Saré. Pendant ce temps, Camerounais et Gabonais se sont neutralisés par un score nul et vierge.

Le Burkina Faso termine ainsi à la première place du groupe A avec 5 points +2 suivi du Cameroun (5 pts +1). C'est la rançon de l'expérience.

Place maintenant aux matches à élimination directe. C'est aujourd'hui que les Etalons connaîtront leur adversaire des quarts de finale, à trouver entre le Maroc, l'Algérie et le Zimbabwe.