Gambie: Jammeh exilé chez Obiang - Petits services entre despotes

Photo: Le Pays

Le sulfureux Yahya Jammeh a quitté la Gambie pour la Guinée-Equatoriale, après une escale à Conakry.

Le ton n'était plus le même. Entre l'ubuesque «moi, Cheikh Professeur El Hadj Yahya A.J.J. Jammeh Babili Mansa, président de la République islamique de Gambie et commandant en chef des forces armées... » qui plastronnait mardi quand, dans sa fuite insensée en avant, il avait en désespoir de cause décrété l'état d'urgence et celui qui a fini trois jours plus tard par accepter, avec un air de componction, de quitter le pouvoir « pour préserver la vie de ses concitoyens » et qui « refuse qu'une seule goutte de sang soit versée », il y a tout un monde. La vérité est qu'il n'était plus tout à fait maître de son destin.

A l'issue d'une ultime journée de tractations menées au pas de charge par les présidents guinéen Alpha Condé et mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, les deux amis qui lui restent dans la sous-région, Yahya Jammeh a en effet lâché prise et s'est envolé dimanche dans les bagages du locataire de Sékhoutouréya pour une petite escale avant de poursuivre le chemin de l'exil, qui l'a conduit en Guinée-équatoriale chez l'oncle Obiang. Entre despotes, on peut bien se rendre de petits services.

C'est que la nuit précédente, après l'expiration mercredi du mandat du forcené de Banjul et la prestation de serment jeudi de son successeur élu, Adama Barrow, à l'ambassade de Gambie à Dakar, les troupes de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), amenées par le Sénégal et jouissant de l'onction onusienne, avaient franchi la frontière pour déloger de force celui qui ne voulait pas quitter la présidence de gré.

Ces derniers jours, devant son entêtement, l'organisation sous-régionale, qui a régulièrement montré les muscles, ne faisait plus mystère de son option militaire pour faire respecter le choix du peuple gambien.

Peut-être Big Man a-t-il présumé de ses forces (ou de ses amulettes) ou prenait-il pour du bluff les menaces d'intervention même si les pressions se multipliaient, se disant in petto que les dirigeants de la CEDEAO n'auraient pas le cran de se lancer dans une aventure où ils pourraient très vite s'enliser. Erreur.

Il avait dû oublier qu'à force de pitreries et de propos inconsidérés, il s'était mis à dos presque tout le monde.

Il avait dû oublier également que Dakar tenait là une occasion en or pour lui régler définitivement son compte, lui qui a constamment soufflé sur les braises de la rébellion casamançaise dont la Gambie était la base-arrière naturelle.

En éjectant donc son mauvais voisin, Macky Sall abat du même coup ses propres cartes de politique intérieure, espérant qu'en dessouchant la racine du mal, il pourrait plus facilement en venir à bout.

C'est donc une page sombre de l'histoire de ce petit pays encastré dans le Sénégal, écrite en lettres de sang, qui vient de se fermer.

Rideaux sur deux longues décennies de despotisme même pas éclairé du monstre de Kanilai qui a piteusement débarrassé le plancher moyennant quelques garanties sécuritaires, judiciaires et pécuniaires pour lui, son clan et ses fidèles.

Mais y a-t-il seulement une assurance tous risques en la matière vu le précédent de Charles Taylor qui a fini par être rattrapé à Calabar au Nigeria par les fantômes de la guerre civile libérienne et qui croupit actuellement dans les geôles de la CPI ?

Que de tensions et de réfugiés inutiles dont on aurait pu faire l'économie si Jammeh, après avoir reconnu sa défaite, s'en était tenu à cette posture chevaleresque qui l'aurait grandi et fait sortir par la grande porte nonobstant son lourd passif !

Il est vrai, à sa décharge, que l'armée d'ennemis de l'intérieur et de l'extérieur qu'il s'est méthodiquement acharné à constituer tout au long de son règne ne lui ont pas facilité la tâche en le destinant au gibet alors même que son successeur n'avait pas encore pris fonction.

Quoi qu'il en soit, en bandant les muscles pour dire au mauvais perdant « par ici la sortie », la CEDEAO se réhabilite quelque peu, elle qui n'a pas toujours été exempte de toute critique dans la résolution des crises sociopolitiques de la sous-région ; se calfeutrant bien souvent dans une candeur poltronne pour ne pas froisser les monarques qui nous gouvernent avant de jouer au médecin après la mort quand leurs turpitudes conduisent à des crises majeures qu'on aurait pu éviter si le bon sens et la raison avaient prévalu.

Un de moins donc dans cette Afrique qui, les uns après les autres, entasse ses « hommes forts » et autres « présidents fondateurs » dans les poubelles de l'histoire qui, tous autant qu'ils sont, ont la fâcheuse tendance à croire que ça n'arrive qu'aux autres : parce que Ouagadougou, ce n'est pas Brazzaville, Yaoundé, Libreville, Ndjaména, Bujumbura, Kinshasa ou ... Malabo.

Et puisque l'histoire (des autres) n'a jamais servi aux hommes, ils continuent à s'accrocher à leur fauteuil, tripatouillant les constitutions pour régner ad vitam aeternam, se tapant des bonus présidentiels ou perpétrant des hold-up électoraux. Jusqu'au jour où.

Maintenant donc que le loup a quitté la bergerie et que le champ est libre, celui qui est désormais l'obligé de Macky peut rentrer (dès aujourd'hui ?) pour exercer la réalité d'un pouvoir qui ne doit pas être vacant trop longtemps, et il faut espérer qu'il fera preuve de sagesse dans la gestion politique, économique et sociale du pays sans faire dans la chasse aux sorcières (laissées derrière lui par le fuyard).

L'érection de cette Gambie nouvelle que tous appellent de leurs vœux est sans doute à ce prix.