Afrique: Sénégal-Algérie (Gr. B-3e J) - Qui aura le 21e duel ?

Buts: Brahimi (1), Ghoulam (23 et 59 s.p.), Mahrez (43), Slimani (49 s.p. et 75), Medjani (72)

Buts: Feghouli (24 et 48), Slimani (32 et 90), Brahimi (73), Taïder (75), Rachid Ghezzal (80)

En éliminatoires du Mondial, les "Lions" disposent d'un léger avantage en remportant 2 matches, contre une défaite et un nul. Par ailleurs, les deux équipes ont animé 12 matches en amical entre 1977 et 2015.

En Coupe d'Afrique, les deux équipes ont disputé quatre rencontres dont deux en phases finales remportées par les Algériens. La 1re en demi-finale de la CAN-1990 à Alger (2-1) et la 2e lors du 1er tour en 2015 en Guinée-équatoriale (2-0) sur des buts de Mahrez et Bentaleb.

Les statistiques des 20 précédentes rencontres algéro-sénégalaises dont huit à caractère officiel (Coupe d'Afrique et Coupe du monde), penchent nettement en faveur des Verts qui en ont remporté 11 contre 4 défaites et 5 nuls. Même le goal-average leur est favorable avec 29 buts inscrits contre 16 encaissés.

Alger — Les sélections algérienne et sénégalaise de football en découdront lundi à Franceville pour la 21e fois de leur histoire, en match comptant pour la 3e et dernière journée du 1er tour (groupe B), de la Coupe d'Afrique des Nations-2017 (CAN-2017) qui se déroule au Gabon.

